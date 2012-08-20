"الصحة": تسجيل 458 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 753 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021، تسجيل 458 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 541201 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 753 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 527,189 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8458 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5554 والحالات الحرجة 1205 حالة.
"الصحة": تسجيل 458 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 753 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-08-20
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021، تسجيل 458 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 541201 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 753 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 527,189 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8458 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5554 والحالات الحرجة 1205 حالة.
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
03:40 PM
اخر تعديل
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
07:54 PM
"الصحة": تسجيل 458 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 753 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021، تسجيل 458 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 541201 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 753 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 527,189 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8458 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5554 والحالات الحرجة 1205 حالة.