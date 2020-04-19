طالب عدد من نشطاء مواقع التواصل الإعلامي بتحريك دعوى قضائية ضد إحدى مشاهير مواقع التواصل، وذلك بعد تطاولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقوّلها عليه بالكذب والافتراء بحديث فيه ألفاظ بذيئة. وعبر وسم وصل للترند الأول، تم تناول مقطع فيديو للفتاة عبر أحد تطبيقات الدردشة وهي تحرّف حديثًا للنبي عليه السلام يقول فيه: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت". فيما أشاد المغردون بدور الجهات الرقابية الأمنية في متابعة مثل هذه السلوكيات وضبط أصحابها وتقديمهم للعدالة.

مطالبات بالقبض على فتاة حرّفت حديثًا عن رسول الله أحمد العبدالله سبق 2020-04-19 طالب عدد من نشطاء مواقع التواصل الإعلامي بتحريك دعوى قضائية ضد إحدى مشاهير مواقع التواصل، وذلك بعد تطاولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقوّلها عليه بالكذب والافتراء بحديث فيه ألفاظ بذيئة.



وعبر وسم وصل للترند الأول، تم تناول مقطع فيديو للفتاة عبر أحد تطبيقات الدردشة وهي تحرّف حديثًا للنبي عليه السلام يقول فيه: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت".



فيما أشاد المغردون بدور الجهات الرقابية الأمنية في متابعة مثل هذه السلوكيات وضبط أصحابها وتقديمهم للعدالة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 04:23 PM

مطالبات بالقبض على فتاة حرّفت حديثًا عن رسول الله تداولته خلال أحد تطبيقات الدردشة





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طالب عدد من نشطاء مواقع التواصل الإعلامي بتحريك دعوى قضائية ضد إحدى مشاهير مواقع التواصل، وذلك بعد تطاولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقوّلها عليه بالكذب والافتراء بحديث فيه ألفاظ بذيئة.



وعبر وسم وصل للترند الأول، تم تناول مقطع فيديو للفتاة عبر أحد تطبيقات الدردشة وهي تحرّف حديثًا للنبي عليه السلام يقول فيه: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت".



فيما أشاد المغردون بدور الجهات الرقابية الأمنية في متابعة مثل هذه السلوكيات وضبط أصحابها وتقديمهم للعدالة.