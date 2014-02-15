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بعد استبعاد "زيباري" .."الكردستاني" يرشح ريبر أحمد لرئاسة العراق

يشغل منصب وزير داخلية الإقليم

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، اليوم (الاثنين)، ترشيح ريبر أحمد بارزاني لرئاسة الجمهورية العراقية.

وذكر مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق كفاح محمود، أن الحزب سيقدم اسم وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد بارزاني، مرشحاً لمنصب رئيس العراق، بعد استبعاد هوشيار زيباري من الترشح بموجب قرار من المحكمة الاتحادية.

العراق الحزب الديمقراطي الكردستاني

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد استبعاد "زيباري" .."الكردستاني" يرشح ريبر أحمد لرئاسة العراق
سبق

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، اليوم (الاثنين)، ترشيح ريبر أحمد بارزاني لرئاسة الجمهورية العراقية.

وذكر مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق كفاح محمود، أن الحزب سيقدم اسم وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد بارزاني، مرشحاً لمنصب رئيس العراق، بعد استبعاد هوشيار زيباري من الترشح بموجب قرار من المحكمة الاتحادية.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
09:51 PM

بعد استبعاد "زيباري" .."الكردستاني" يرشح ريبر أحمد لرئاسة العراق

يشغل منصب وزير داخلية الإقليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، اليوم (الاثنين)، ترشيح ريبر أحمد بارزاني لرئاسة الجمهورية العراقية.

وذكر مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق كفاح محمود، أن الحزب سيقدم اسم وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد بارزاني، مرشحاً لمنصب رئيس العراق، بعد استبعاد هوشيار زيباري من الترشح بموجب قرار من المحكمة الاتحادية.

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