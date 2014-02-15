بعد استبعاد "زيباري" .."الكردستاني" يرشح ريبر أحمد لرئاسة العراق

يشغل منصب وزير داخلية الإقليم

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، اليوم (الاثنين)، ترشيح ريبر أحمد بارزاني لرئاسة الجمهورية العراقية.

وذكر مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق كفاح محمود، أن الحزب سيقدم اسم وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد بارزاني، مرشحاً لمنصب رئيس العراق، بعد استبعاد هوشيار زيباري من الترشح بموجب قرار من المحكمة الاتحادية.