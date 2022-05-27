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وصول ممثل جمهورية موزمبيق إلى جدة لحضور القمة الإسلامية الـ14

كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير المملكة اليوسفي

وصل إلى جدة اليوم ممثل جمهورية موزمبيق السفير فيصل فاكير قاسم، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة .

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق عبدالملك بن علي اليوسفي ومندوب من المراسم الملكية .

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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وصول ممثل جمهورية موزمبيق إلى جدة لحضور القمة الإسلامية الـ14
سبق

وصل إلى جدة اليوم ممثل جمهورية موزمبيق السفير فيصل فاكير قاسم، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة .

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق عبدالملك بن علي اليوسفي ومندوب من المراسم الملكية .

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
07:22 PM
اخر تعديل
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
10:22 PM

وصول ممثل جمهورية موزمبيق إلى جدة لحضور القمة الإسلامية الـ14

كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير المملكة اليوسفي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
5,002

وصل إلى جدة اليوم ممثل جمهورية موزمبيق السفير فيصل فاكير قاسم، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة .

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق عبدالملك بن علي اليوسفي ومندوب من المراسم الملكية .

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200 مليون

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