وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق عبدالملك بن علي اليوسفي ومندوب من المراسم الملكية .

وصل إلى جدة اليوم ممثل جمهورية موزمبيق السفير فيصل فاكير قاسم، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة .

وصول ممثل جمهورية موزمبيق إلى جدة لحضور القمة الإسلامية الـ14 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-05-27 وصل إلى جدة اليوم ممثل جمهورية موزمبيق السفير فيصل فاكير قاسم، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة . وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق عبدالملك بن علي اليوسفي ومندوب من المراسم الملكية .

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440 07:22 PM

اخر تعديل 27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440 10:22 PM

وصول ممثل جمهورية موزمبيق إلى جدة لحضور القمة الإسلامية الـ14 كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير المملكة اليوسفي





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وصل إلى جدة اليوم ممثل جمهورية موزمبيق السفير فيصل فاكير قاسم، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة .

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق عبدالملك بن علي اليوسفي ومندوب من المراسم الملكية .