"ندعمكم لاستمرار أعمالكم" حملة تطلقها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية لدعم المستثمرين

مجموعة من المحفزات تشمل تجديد التراخيص الاستثمارية وتأجيل سداد بعض المستحقات

أطلقت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة حملة "ندعمكم لاستمرار أعمالكم" بهدف مساندة مستثمري المدن الاقتصادية وضمان استمرارية أعمالهم.

وإلى جانب دورها في تمكينهم من الاستفادة من المبادرات الحكومية الأخرى التي أطلقتها قيادة المملكة للحد من تبعات أزمة فيروس كورونا على القطاع الاستثماري في البلاد، خصصت الهيئة مستثمري المدن الاقتصادية في حملة "ندعمكم لاستمرار أعمالكم"، وهي عبارة عن مجموعة من المحفزات تستمر حتى انتهاء النصف الأول من العام الجاري، وتشمل تجديد التراخيص الاستثمارية، وتأجيل سداد عدد من المستحقات الخاصة بخدمات التراخيص الاستثمارية والخدمات العقارية والبلدية، بالإضافة لتأجيل سداد مبالغ المخالفات المسجّلة وتعليق إيقاف الخدمات للمتخلّفين عن السداد.

وبالتوازي مع إطلاق حملة "ندعمكم لاستمرار أعمالكم"، أطلق مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°) خدمة واتساب للمستثمرين بهدف تيسير حصولهم على الخدمات، لتنضم الخدمة الجديدة إلى منصات التواصل الأخرى مثل الموقع الإلكتروني، والبريد الإلكتروني والهاتف. وينسجم إطلاق خدمة واتساب للمستثمرين مع توجه الهيئة لتحفيز المستثمرين للتقديم على الخدمات الإلكترونية عبر المنصات المتعددة منذ إطلاق التوجيه للعمل عن بعد، حيث يتواجد فريق 360° على مدار اليوم لاستقبال الطلبات والاستفسارات الخاصة به، وكذلك لاستقبال الطلبات الخاصة بالحصول على الخدمات الحكومية الأخرى.