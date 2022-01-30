"العلم" يباشر مهام عمله محافظاً لمحافظة الأفلاج

باشر صباح اليوم الأحد الدكتور أحمد العلم مهام عمله محافظاً لمحافظة الأفلاج.
واستقبل "العلم" اليوم في ديوان المحافظة عددًا من رؤساء المراكز الحكومية والأهالي مباركين له الثقة وداعين له بالتوفيق والسداد في مجال عمله الجديد.
باشر صباح اليوم الأحد الدكتور أحمد العلم مهام عمله محافظاً لمحافظة الأفلاج.
واستقبل "العلم" اليوم في ديوان المحافظة عددًا من رؤساء المراكز الحكومية والأهالي مباركين له الثقة وداعين له بالتوفيق والسداد في مجال عمله الجديد.
باشر صباح اليوم الأحد الدكتور أحمد العلم مهام عمله محافظاً لمحافظة الأفلاج.
واستقبل "العلم" اليوم في ديوان المحافظة عددًا من رؤساء المراكز الحكومية والأهالي مباركين له الثقة وداعين له بالتوفيق والسداد في مجال عمله الجديد.
باشر صباح اليوم الأحد الدكتور أحمد العلم مهام عمله محافظاً لمحافظة الأفلاج.
واستقبل "العلم" اليوم في ديوان المحافظة عددًا من رؤساء المراكز الحكومية والأهالي مباركين له الثقة وداعين له بالتوفيق والسداد في مجال عمله الجديد.