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مقاتلة أمريكية تعترض قاذفات روسية فوق سواحل ألاسكا

حلقت في الأجواء الدولية

اعترضت طائرات مقاتلة أمريكية قاذفات روسية مرتين، اليوم (الأربعاء)، فوق سواحل ألاسكا، بحسب ما أفادت قيادة الدفاع الجوي الأمريكية.

وبيّنت قيادة دفاع الفضاء الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد" أن مقاتلات "أف-22 رابتور" أمريكية اعترضت سربًا من القاذفات الروسية في وقت مبكر اليوم اقترب على بعد20 ميلاً بحريًا من ساحل ألاسكا، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت أن السرب الروسي كان مؤلفًا من قاذفتي "تو-95" وقاذفتي "سو-35" وطائرة إنذار مبكر "ىي-50".

وذكرت "نوراد" أن الطائرات الروسية بقيت تحلق في الأجواء الدولية طوال الوقت ولم تدخل الأجواء الأمريكية.

وتحتفظ الولايات المتحدة بمنطقة تعريف للدفاع الجوي قبالة ألاسكا تمتد إلى ما وراء الأراضي الأمريكية لتسمح بالرد على أي غارات معادية محتملة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقاتلة أمريكية تعترض قاذفات روسية فوق سواحل ألاسكا
سبق

اعترضت طائرات مقاتلة أمريكية قاذفات روسية مرتين، اليوم (الأربعاء)، فوق سواحل ألاسكا، بحسب ما أفادت قيادة الدفاع الجوي الأمريكية.

وبيّنت قيادة دفاع الفضاء الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد" أن مقاتلات "أف-22 رابتور" أمريكية اعترضت سربًا من القاذفات الروسية في وقت مبكر اليوم اقترب على بعد20 ميلاً بحريًا من ساحل ألاسكا، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت أن السرب الروسي كان مؤلفًا من قاذفتي "تو-95" وقاذفتي "سو-35" وطائرة إنذار مبكر "ىي-50".

وذكرت "نوراد" أن الطائرات الروسية بقيت تحلق في الأجواء الدولية طوال الوقت ولم تدخل الأجواء الأمريكية.

وتحتفظ الولايات المتحدة بمنطقة تعريف للدفاع الجوي قبالة ألاسكا تمتد إلى ما وراء الأراضي الأمريكية لتسمح بالرد على أي غارات معادية محتملة.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
09:17 PM

مقاتلة أمريكية تعترض قاذفات روسية فوق سواحل ألاسكا

حلقت في الأجواء الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,536

اعترضت طائرات مقاتلة أمريكية قاذفات روسية مرتين، اليوم (الأربعاء)، فوق سواحل ألاسكا، بحسب ما أفادت قيادة الدفاع الجوي الأمريكية.

وبيّنت قيادة دفاع الفضاء الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد" أن مقاتلات "أف-22 رابتور" أمريكية اعترضت سربًا من القاذفات الروسية في وقت مبكر اليوم اقترب على بعد20 ميلاً بحريًا من ساحل ألاسكا، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت أن السرب الروسي كان مؤلفًا من قاذفتي "تو-95" وقاذفتي "سو-35" وطائرة إنذار مبكر "ىي-50".

وذكرت "نوراد" أن الطائرات الروسية بقيت تحلق في الأجواء الدولية طوال الوقت ولم تدخل الأجواء الأمريكية.

وتحتفظ الولايات المتحدة بمنطقة تعريف للدفاع الجوي قبالة ألاسكا تمتد إلى ما وراء الأراضي الأمريكية لتسمح بالرد على أي غارات معادية محتملة.

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