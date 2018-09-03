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إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بوافد لحيازته منتجات غذائية مجهولة المصدر بعرعر

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بعامل وافد من جنسية عربية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام البيانات التجارية وحيازة منتجات غذائية مجهولة المصدر بقصد البيع في أحد المحال التجارية في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة عامل المنشأة بحيازة كميات من منتجات المكسرات والبن والتوابل والعطارة مجهولة المصدر ولا تحوي أي بيانات تجارية توضح بلد الإنتاج، فقد صدر حكم من المحكمة الجزائية بعرعر يقضي بفرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لضبط الوزارة أثناء جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية بعرعر كميات من المكسرات ومواد العطارة مجهولة المصدر، حيث تم مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة المسؤولين عن المحل إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية.

وتعرف البيانات التجارية بالإيضاحات التي توضع على البضائع والمنتجات للتعريف بها أو بصفاتها المميزة، ووفقاً لنظام البيانات التجارية يجب أن تتضمن نوعية البضاعة وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، والوزن ،واسم الصانع أو المنتج، ويحظر استيراد أو بيع أو عرض أي منتجات مالم تحمل البيانات التجارية الإلزامية ويعاقب من يخالف أحكام النظام بغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة مع إغلاق المحل.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار مواصلة اتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في تخزين أو توزيع أو عرض وبيع أي منتجات مجهولة المصدر ، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بوافد لحيازته منتجات غذائية مجهولة المصدر بعرعر
سبق

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بعامل وافد من جنسية عربية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام البيانات التجارية وحيازة منتجات غذائية مجهولة المصدر بقصد البيع في أحد المحال التجارية في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة عامل المنشأة بحيازة كميات من منتجات المكسرات والبن والتوابل والعطارة مجهولة المصدر ولا تحوي أي بيانات تجارية توضح بلد الإنتاج، فقد صدر حكم من المحكمة الجزائية بعرعر يقضي بفرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لضبط الوزارة أثناء جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية بعرعر كميات من المكسرات ومواد العطارة مجهولة المصدر، حيث تم مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة المسؤولين عن المحل إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية.

وتعرف البيانات التجارية بالإيضاحات التي توضع على البضائع والمنتجات للتعريف بها أو بصفاتها المميزة، ووفقاً لنظام البيانات التجارية يجب أن تتضمن نوعية البضاعة وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، والوزن ،واسم الصانع أو المنتج، ويحظر استيراد أو بيع أو عرض أي منتجات مالم تحمل البيانات التجارية الإلزامية ويعاقب من يخالف أحكام النظام بغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة مع إغلاق المحل.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار مواصلة اتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في تخزين أو توزيع أو عرض وبيع أي منتجات مجهولة المصدر ، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
08:47 PM

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بوافد لحيازته منتجات غذائية مجهولة المصدر بعرعر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بعامل وافد من جنسية عربية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام البيانات التجارية وحيازة منتجات غذائية مجهولة المصدر بقصد البيع في أحد المحال التجارية في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة عامل المنشأة بحيازة كميات من منتجات المكسرات والبن والتوابل والعطارة مجهولة المصدر ولا تحوي أي بيانات تجارية توضح بلد الإنتاج، فقد صدر حكم من المحكمة الجزائية بعرعر يقضي بفرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لضبط الوزارة أثناء جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية بعرعر كميات من المكسرات ومواد العطارة مجهولة المصدر، حيث تم مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة المسؤولين عن المحل إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية.

وتعرف البيانات التجارية بالإيضاحات التي توضع على البضائع والمنتجات للتعريف بها أو بصفاتها المميزة، ووفقاً لنظام البيانات التجارية يجب أن تتضمن نوعية البضاعة وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، والوزن ،واسم الصانع أو المنتج، ويحظر استيراد أو بيع أو عرض أي منتجات مالم تحمل البيانات التجارية الإلزامية ويعاقب من يخالف أحكام النظام بغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة مع إغلاق المحل.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار مواصلة اتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في تخزين أو توزيع أو عرض وبيع أي منتجات مجهولة المصدر ، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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