النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يسقط طائرة مسيّرة حوثية إيرانية الصنع

فكّك صاروخاً بحرياً خلفته المليشيا

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الطائرة المسيّرة كانت تنفذ مهمة استطلاعية على مواقع الجيش اليمني شرقي مدينة الدريهمي.

وأضاف أن فحص حطام الطائرة المسيرة أثبت أنها إيرانية الصنع.

على الصعيد نفسه، تمكنت الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني اليوم، من تفكيك صاروخ بحري يحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات، خلفته مليشيا الحوثي الانقلابية، قرب الدوار الكبير بمدينة الحديدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يسقط طائرة مسيّرة حوثية إيرانية الصنع
سبق

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الطائرة المسيّرة كانت تنفذ مهمة استطلاعية على مواقع الجيش اليمني شرقي مدينة الدريهمي.

وأضاف أن فحص حطام الطائرة المسيرة أثبت أنها إيرانية الصنع.

على الصعيد نفسه، تمكنت الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني اليوم، من تفكيك صاروخ بحري يحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات، خلفته مليشيا الحوثي الانقلابية، قرب الدوار الكبير بمدينة الحديدة.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
06:39 PM

الجيش اليمني يسقط طائرة مسيّرة حوثية إيرانية الصنع

فكّك صاروخاً بحرياً خلفته المليشيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
679

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الطائرة المسيّرة كانت تنفذ مهمة استطلاعية على مواقع الجيش اليمني شرقي مدينة الدريهمي.

وأضاف أن فحص حطام الطائرة المسيرة أثبت أنها إيرانية الصنع.

على الصعيد نفسه، تمكنت الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني اليوم، من تفكيك صاروخ بحري يحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات، خلفته مليشيا الحوثي الانقلابية، قرب الدوار الكبير بمدينة الحديدة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,764
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,585
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,893
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,568

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة