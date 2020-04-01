مكة.. البحث الجنائي يعثر على وسيم الزهراني

والده تسلمه بعد غياب 42 يوماً

عثر رجال البحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة، اليوم، على وسيم بن محمد علي قريد الزهراني البالغ من العمر 17 عامًا والمتغيب منذ 25-6-1441هـ.

وكان والد "وسيم" قد أبلغ الشرطة في 30-6-1441هـ عن تغيب ابنه ولجأ لـ"سبق"، طالباً من قرائها البحث عن نجله.

وقال الأب لـ"سبق": إن شرطة الشرائع بمكة المكرمة أبلغته بعد ظهر اليوم بالحضور لاستلام ابنه، بعد العثور عليه من قبل رجال البحث الجنائي.

وأوضح أنه حرر إقرارًا بالاستلام والتناول، وتسلم ابنه.