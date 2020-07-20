النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2429 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 253349

مجلس التنسيق "السعودي العراقي" يختتم أعمال دورته الثالثة

ناقش جاهزية المنفذ الحدودي "#جديدة_عرعر" تمهيدًا لافتتاحه

اختتم مجلس التنسيق السعودي العراقي أعمال دورته الثالثة، لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستوى الإستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وفتح آفاق جديدة وتعميق التعاون المشترك، وحماية المصالح المشتركة.

وقد ناقش المجلس مدى جاهزية المنفذ الحدودي "#جديدة_عرعر" تمهيدًا لافتتاحه بعد التحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك، مع تأكيد الجانبين على الرغبة الجادة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون في كافة المجالات بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.

هذا وقد اتفق الجانبان على الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين بما يحقق مصلحة البلدين، واستئناف عقد اللجان المنبثقة من المجلس وأعمال الفرق الفنية المختصة لمناقشة المشاريع الاقتصادية في إطار المجلس.

مجلس التنسيق السعودي العراقي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجلس التنسيق "السعودي العراقي" يختتم أعمال دورته الثالثة
سبق

اختتم مجلس التنسيق السعودي العراقي أعمال دورته الثالثة، لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستوى الإستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وفتح آفاق جديدة وتعميق التعاون المشترك، وحماية المصالح المشتركة.

وقد ناقش المجلس مدى جاهزية المنفذ الحدودي "#جديدة_عرعر" تمهيدًا لافتتاحه بعد التحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك، مع تأكيد الجانبين على الرغبة الجادة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون في كافة المجالات بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.

هذا وقد اتفق الجانبان على الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين بما يحقق مصلحة البلدين، واستئناف عقد اللجان المنبثقة من المجلس وأعمال الفرق الفنية المختصة لمناقشة المشاريع الاقتصادية في إطار المجلس.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
03:37 PM

مجلس التنسيق "السعودي العراقي" يختتم أعمال دورته الثالثة

ناقش جاهزية المنفذ الحدودي "#جديدة_عرعر" تمهيدًا لافتتاحه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
237

اختتم مجلس التنسيق السعودي العراقي أعمال دورته الثالثة، لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستوى الإستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وفتح آفاق جديدة وتعميق التعاون المشترك، وحماية المصالح المشتركة.

وقد ناقش المجلس مدى جاهزية المنفذ الحدودي "#جديدة_عرعر" تمهيدًا لافتتاحه بعد التحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك، مع تأكيد الجانبين على الرغبة الجادة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون في كافة المجالات بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.

هذا وقد اتفق الجانبان على الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين بما يحقق مصلحة البلدين، واستئناف عقد اللجان المنبثقة من المجلس وأعمال الفرق الفنية المختصة لمناقشة المشاريع الاقتصادية في إطار المجلس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,912
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,395
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,022
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,176

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة