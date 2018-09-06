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الصحة.. تكليف "عسيري" مديرًا لإدارة الحج والعمرة

قرر نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد بن محمد الضويلع، تكليف الدكتور سري بن إبراهيم عسيري للقيام بأعمال ومهام وظيفة المدير العام للإدارة العامة للحج والعمرة، لمدة عام، بالإضافة إلى عمله مساعدًا لمدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

ويعد "عسيري"، الحاصل على درجة استشاري في طب الأسرة، أحد الكفاءات المميزة بالمنطقة، ويشغل مساعد المدير للصحة العامة بصحة مكة، ورئيساً للجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بالمنطقة، إلى جانب عضويته في العديد من اللجان الصحية.

وأعرب "عسيري" عن شكره، وتقديره، لنائب وزير الصحة للشؤون الصحية على ثقته، مؤكداً بذل قصارى جهده لخدمة سكان مكة المكرمة والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، وتطوير أداء العمل.

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الصحة.. تكليف "عسيري" مديرًا لإدارة الحج والعمرة
سبق

قرر نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد بن محمد الضويلع، تكليف الدكتور سري بن إبراهيم عسيري للقيام بأعمال ومهام وظيفة المدير العام للإدارة العامة للحج والعمرة، لمدة عام، بالإضافة إلى عمله مساعدًا لمدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

ويعد "عسيري"، الحاصل على درجة استشاري في طب الأسرة، أحد الكفاءات المميزة بالمنطقة، ويشغل مساعد المدير للصحة العامة بصحة مكة، ورئيساً للجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بالمنطقة، إلى جانب عضويته في العديد من اللجان الصحية.

وأعرب "عسيري" عن شكره، وتقديره، لنائب وزير الصحة للشؤون الصحية على ثقته، مؤكداً بذل قصارى جهده لخدمة سكان مكة المكرمة والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، وتطوير أداء العمل.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
02:06 PM

الصحة.. تكليف "عسيري" مديرًا لإدارة الحج والعمرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قرر نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد بن محمد الضويلع، تكليف الدكتور سري بن إبراهيم عسيري للقيام بأعمال ومهام وظيفة المدير العام للإدارة العامة للحج والعمرة، لمدة عام، بالإضافة إلى عمله مساعدًا لمدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

ويعد "عسيري"، الحاصل على درجة استشاري في طب الأسرة، أحد الكفاءات المميزة بالمنطقة، ويشغل مساعد المدير للصحة العامة بصحة مكة، ورئيساً للجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بالمنطقة، إلى جانب عضويته في العديد من اللجان الصحية.

وأعرب "عسيري" عن شكره، وتقديره، لنائب وزير الصحة للشؤون الصحية على ثقته، مؤكداً بذل قصارى جهده لخدمة سكان مكة المكرمة والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، وتطوير أداء العمل.

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