أفادت وكالة "تاس" الروسية، بأن طائرة من طراز "إن-28" على متنها 17 شخصاً؛ بينهم أطفال، اختفت من شاشات الرادارات في مقاطعة تومسك في سيبيريا.
"تاس": اختفاء طائرة روسية على متنها 17 شخصاً بينهم أطفال
أفادت وكالة "تاس" الروسية، بأن طائرة من طراز "إن-28" على متنها 17 شخصاً؛ بينهم أطفال، اختفت من شاشات الرادارات في مقاطعة تومسك في سيبيريا.
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"تاس": اختفاء طائرة روسية على متنها 17 شخصاً بينهم أطفالصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-16
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
01:58 PM
"تاس": اختفاء طائرة روسية على متنها 17 شخصاً بينهم أطفال
أفادت وكالة "تاس" الروسية، بأن طائرة من طراز "إن-28" على متنها 17 شخصاً؛ بينهم أطفال، اختفت من شاشات الرادارات في مقاطعة تومسك في سيبيريا.
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