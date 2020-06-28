بـ 36 شركة.. المملكة تتصدر قائمة أقوى 100 مجموعة عائلية عربية بالشرق الأوسط

وفق تصنيف فوربس 2020 .. تلتها الإمارات بواقع 21 شركة والكويت 10 شركات

كشفت فوربس الشرق الأوسط اليوم عن قائمة "أقوى 100 شركة عائلية عربية في الشرق الأوسط 2020" .



وتضم القائمة شركات عربية أنشأتها عائلات في هذه المنطقة، وحرصت على استمرارية إرثها عبر أجيالها المتعاقبة ونجحت من التحول من شركات محلية إلى مجموعات إقليمية ودولية قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي.



وبحسب موقع فوربس الشرق الأوسط يعمل لدى الشركات المدرجة بقائمة "أقوى 100 شركة عائلية عربية في الشرق الأوسط 2020" أكثر من 600 ألف موظف.



وتضم القائمة أقوى 10 عائليات عربية بثروات بأكثر من 31 مليار دولار.



ويتصدر القائمة مجموعة منصور من مصر، ويدير المجموعة محمد، ياسين ويوسف منصور البالغ ثروتهم المجمعة 7.4 مليار دولار، فيما جاءت مجموعة الفطيم للملياردير عبدالله الفطيم في المرتبة الثانية على مستوى القائمة، متصدرة الشركات الإماراتية بفضل استثماراتها في مجال توكيلات السيارات والرخص العديدة التي حصلت عليها في مجال الأزياء، واستثماراتها في مجال المولات والأسواق.



وتصدرت المملكة العربية السعودية الدول المتواجدة بالقائمة - ممثلة بـ 36 شركة عائلية بقيادة مجموعة العليان التي جاءت في المرتبة الثالثة بالقائمة، فيما حلت الإمارات في المرتبة الثانية بالقائمة ممثلة بواقع 21 شركة.



وتقود صناعات الغانم -التي يرأسها الملياردير قتيبة الغانم - شركات الكويت والتي تواجد منها 10 شركات بالقائمة.



وضمت القائمة 10 شركات فاقت أعمارها 100 عام، و13 شركة تتراوح أعمارها بين 75-100 عام.



وحصلت 80% من الشركات العائلية المتواجدة بالقائمة على امتيازات لعلامات تجارية عالمية سواء في الدول التي تتواجد بها، أو على صعيد المنطقة ككل.



وشملت القائمة 15 شركة عائلية يديرها حالياً الجيل الثالث من العائلة، في مقابل 47 شركة يديرها الجيل الثاني من العائلة، و38 شركة يديرها الجيل الأول.



وبحسب فوربس قام فريق البحوث بتحليل بيانات 200 شركة عائلية عربية في المنطقة، واعتمد على المعايير التالية في التصنيف، استثمارات المجموعة في أسواق المال المحلية والعالمية والأصول العقارية، والتنوع في الأعمال، وعدد القطاعات التي تنشط فيها أعمال المجموعة بكثافة، ونوع أنشطة الأعمال، ومدى تضررها من الأزمة الراهنة، وعدد الموظفين، والتوزيع الجغرافي للمجموعة، وعدد الدول التي تنشط فيها أعمالها، وتاريخ التأسيس.



لاستعراض القائمة كاملة : اضغط على هذا الرابط https://www.forbesmiddleeast.com/ar/list/top-100-arab-family-businesses-in-the-middle-east-2020