"محافظ يدمة" يرعى احتفالات العيد بساحة الاحتفالات .. عرضة وفنون شعبية

هنأ القيادة الرشيدة والأهالي بمناسبة عيد الفطر وكرم الطلاب المتفوقين

رعى محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، حفل أهالي المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، والذي أشرف على إعداده وتنظيمه إمارة يدمة والتعليم وبلدية المحافظة؛ في مقر ساحة الاحتفالات بالمحافظة، وحضر الحفل رؤساء الدوائر الحكومية والأهالي والأعيان.

بدأت فقرات الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم رتلها القارئ الشيخ محمد آل فهاد عضو هيئة المحافظة.

وألقى محافظ يدمة كلمة رحب فيها بجميع الحضور من مسؤولين ومواطنين ومقيمين، وهنأهم بالعيد، ورفع باسمه ونيابة عن أهالي محافظة يدمة أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وإلى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدم مدير مكتب تعليم يدمة سعد آل فطيح كلمة الأهالي، رحب فيها بالحضور وهنأهم بالعيد، ورفع من خلالها التبريكات للقيادة الحكيمة وإلى الشعب السعودي بمناسبة العيد. ثم ‏قدمت العرضة السعودية التي شارك فيها المحافظ والأهالي، بعد ذلك أُلقيت القصائد الشعرية التي نالت استحسان الحضور، وقدمت فرقة الفنون الشعبية بالمحافظة "زامل ترحيبي" بالحضور، ومن ثم مشاركة الجالية السودانية في حفل أهالي يدمة.

وكرّم العنزي الطلاب المتفوقين في المرحلة الثانوية بالمحافظة، وأيضًا الطالبات المتفوقات في المرحلة الثانوية بالمحافظة، تسلمها عنهم أولياء أمورهم، وتم خلال ذلك تكريم داعمي الحفل واللجان المنظمة، ولحساب أخبار يدمة بموقع "تويتر".

يشار إلى أن محافظ يدمة تقدّم المصلين في صلاة العيد، واستقبل في مبنى الإمارة جموعاً من المواطنين والمشايخ والأعيان، وقام بزيارة المرضى المنومين بمستشفى يدمة العام.