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بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة .. انطلاق أولى جولات الدرعية الدولية لفروسية قفز الحواجز

لمدة 3 أيام .. ومنافسة قوية بين 9 دول

تنطلق غدًا أولى جولات الدرعية الدولية لقفز الحواجز، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية، وذلك على مدار ثلاثة أيام في مركز الدهامي للفروسية.


ويشارك في الجولة الأولى من جولات الدرعية الأربع، أكثر من 100 فارس وفارسة، يمثلون 9 دول في البطولة التي تحمل فئة (3 نجوم).

من جهة أخرى أكد الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، أن هذه البطولة تشهد وجود أسماء كبيرة ومتميزة، سواء من الفرسان المحليين أو الدوليين، وهو ما يعني زيادة حدة المنافسة بين كل الفرسان والفارسات، ما ينعكس إيجابًا على الجانب الفني للبطولة، خصوصًا في ظل الدعم والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة - حفظها الله - ومتابعة واهتمام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، من أجل استمرار التفوق والنجاحات الكبيرة التي حققها الفرسان السعوديون في مختلف المحافل المحلية والقارية والدولية.


وأبان رئيس الاتحاد السعودي للفروسية أن الجولات الأربع سميت باسم ( جولات الدرعية) كونها ستُقام خلال أقل من شهر ونصف الشهر في المحافظة التي تمتلك عراقة المكان والتراث الممتدة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، لتندمج مع عراقة رياضة الفروسية.


يُذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية تربطه شراكة إستراتيجية مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، التي تأتي متوافقة مع برنامج التحول الوطني، وبما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، والمتعلقة بزيادة الاهتمام بممارسة الرياضة بالتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة .. انطلاق أولى جولات الدرعية الدولية لفروسية قفز الحواجز
سبق

تنطلق غدًا أولى جولات الدرعية الدولية لقفز الحواجز، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية، وذلك على مدار ثلاثة أيام في مركز الدهامي للفروسية.


ويشارك في الجولة الأولى من جولات الدرعية الأربع، أكثر من 100 فارس وفارسة، يمثلون 9 دول في البطولة التي تحمل فئة (3 نجوم).

من جهة أخرى أكد الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، أن هذه البطولة تشهد وجود أسماء كبيرة ومتميزة، سواء من الفرسان المحليين أو الدوليين، وهو ما يعني زيادة حدة المنافسة بين كل الفرسان والفارسات، ما ينعكس إيجابًا على الجانب الفني للبطولة، خصوصًا في ظل الدعم والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة - حفظها الله - ومتابعة واهتمام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، من أجل استمرار التفوق والنجاحات الكبيرة التي حققها الفرسان السعوديون في مختلف المحافل المحلية والقارية والدولية.


وأبان رئيس الاتحاد السعودي للفروسية أن الجولات الأربع سميت باسم ( جولات الدرعية) كونها ستُقام خلال أقل من شهر ونصف الشهر في المحافظة التي تمتلك عراقة المكان والتراث الممتدة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، لتندمج مع عراقة رياضة الفروسية.


يُذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية تربطه شراكة إستراتيجية مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، التي تأتي متوافقة مع برنامج التحول الوطني، وبما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، والمتعلقة بزيادة الاهتمام بممارسة الرياضة بالتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
09:07 PM

بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة .. انطلاق أولى جولات الدرعية الدولية لفروسية قفز الحواجز

لمدة 3 أيام .. ومنافسة قوية بين 9 دول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق غدًا أولى جولات الدرعية الدولية لقفز الحواجز، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية، وذلك على مدار ثلاثة أيام في مركز الدهامي للفروسية.


ويشارك في الجولة الأولى من جولات الدرعية الأربع، أكثر من 100 فارس وفارسة، يمثلون 9 دول في البطولة التي تحمل فئة (3 نجوم).

من جهة أخرى أكد الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، أن هذه البطولة تشهد وجود أسماء كبيرة ومتميزة، سواء من الفرسان المحليين أو الدوليين، وهو ما يعني زيادة حدة المنافسة بين كل الفرسان والفارسات، ما ينعكس إيجابًا على الجانب الفني للبطولة، خصوصًا في ظل الدعم والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة - حفظها الله - ومتابعة واهتمام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، من أجل استمرار التفوق والنجاحات الكبيرة التي حققها الفرسان السعوديون في مختلف المحافل المحلية والقارية والدولية.


وأبان رئيس الاتحاد السعودي للفروسية أن الجولات الأربع سميت باسم ( جولات الدرعية) كونها ستُقام خلال أقل من شهر ونصف الشهر في المحافظة التي تمتلك عراقة المكان والتراث الممتدة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، لتندمج مع عراقة رياضة الفروسية.


يُذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية تربطه شراكة إستراتيجية مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، التي تأتي متوافقة مع برنامج التحول الوطني، وبما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، والمتعلقة بزيادة الاهتمام بممارسة الرياضة بالتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص.

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