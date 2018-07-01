روسيا تتسلح بعاملي الأرض والجمهور أمام "الماتادور"الإسباني وكرواتيا في مواجهة "الديناميت" الدنماركي

في دور الـ16 من بطولة كأس العالم

تتواصل اليوم الأحد منافسات بطولة كأس العالم في يومها الثامن عشر (مباريات دور الـ 16)؛ إذ تُلعب مباراتان في غاية القوة، الأولى بين صاحبة الأرض روسيا في مواجهة إسبانيا والمباراة الأخرى تجمع كرواتيا والدنمارك.

إسبانيا - روسيا

تنطلق في تمام الساعة الثانية ظهرًا المباراة المرتقبة بين منتخب روسيا صاحب الأرض والجمهور ومنتخب إسبانيا على ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو.

احتل المنتخب الروسي وصافة المجموعة الأولى خلف الأوروجواي المتصدر بعد أن تمكن الدب الروسي من تحقيق انتصارين على السعودية ومصر تواليًا، بينما تمكن المنتخب الإسباني من صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال صاحب المركز الثاني.

يأمل منتخب روسيا في استمرار صحوته بالمونديال وتحقيق المفاجأة بإخراج "الماتادور" الإسباني من البطولة مستغلاً عاملي الأرض والجمهور.

بينما يطمح المنتخب الإسباني من الوصول لدور الثمانية خصوصًا أنه يمتلك العديد من الأسماء المتميزة على كل الخطوط.



كرواتيا - الدنمارك

تنطلق في تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش مباراة كرواتيا والدنمارك، التي ستُقام على أرضية ملعب نيجني نوفجورود.

يدخل كلا المنتخبين بحظوظ متقاربة نوعًا ما من حيث التاريخ الخاص لكلا المنتخبين بكأس العالم، وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ حافل للمنتخبين بالمونديال إلا أنهما قدما أداءً ونتائج رائعة في النسخة الحالية ومن الممكن أن يحقق أحدهما أكثر من ذلك نظرًا لأن المباراة القادمة لا تقبل القسمة على اثنين.

استطاع الكروات أن يحققوا إنجازًا رائعًا بتصدرهم للمجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة على الرغم من وجود منتخبات قوية معه في المجموعة التي كانت تضم أيضًا كلاً من المنتخب الأرجنتيني والمنتخب النيجيري والمنتخب الآيسلندي، بعدما استطاع أن ينتصر في الجولة الأولى على النسور الخضراء بهدفين دون رد، ومن ثم أكمل سلسلة انتصاراته في الجولة الثانية التي كان لمنتخب الأرجنتين نصيب الأسد من تلقي الأهداف الكرواتية حيث تلقى زملاء ميسي ثلاثة أهداف دون أن يحرزوا أي هدف، ثم انتهت الجولة الثالثة والأخيرة بفوز منتخب كرواتيا على منتخب آيسلندا بهدفين مقابل هدف، ليتصدر الناريون المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يأتي المنتخب اللاتيني في الوصافة برصيد 4 نقاط.

على الجانب الآخر يدخل منتخب الدنمارك المباراة بعدما استطاع أن يحتل وصافة المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط جمعهم من فوز وتعادلين، ليتأهل "الديناميت" الدنماركي لدور الـ16.