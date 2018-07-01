النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا تتسلح بعاملي الأرض والجمهور أمام "الماتادور"الإسباني وكرواتيا في مواجهة "الديناميت" الدنماركي

في دور الـ16 من بطولة كأس العالم

تتواصل اليوم الأحد منافسات بطولة كأس العالم في يومها الثامن عشر (مباريات دور الـ 16)؛ إذ تُلعب مباراتان في غاية القوة، الأولى بين صاحبة الأرض روسيا في مواجهة إسبانيا والمباراة الأخرى تجمع كرواتيا والدنمارك.

إسبانيا - روسيا
تنطلق في تمام الساعة الثانية ظهرًا المباراة المرتقبة بين منتخب روسيا صاحب الأرض والجمهور ومنتخب إسبانيا على ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو.

احتل المنتخب الروسي وصافة المجموعة الأولى خلف الأوروجواي المتصدر بعد أن تمكن الدب الروسي من تحقيق انتصارين على السعودية ومصر تواليًا، بينما تمكن المنتخب الإسباني من صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال صاحب المركز الثاني.

يأمل منتخب روسيا في استمرار صحوته بالمونديال وتحقيق المفاجأة بإخراج "الماتادور" الإسباني من البطولة مستغلاً عاملي الأرض والجمهور.

بينما يطمح المنتخب الإسباني من الوصول لدور الثمانية خصوصًا أنه يمتلك العديد من الأسماء المتميزة على كل الخطوط.

كرواتيا - الدنمارك
تنطلق في تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش مباراة كرواتيا والدنمارك، التي ستُقام على أرضية ملعب نيجني نوفجورود.

يدخل كلا المنتخبين بحظوظ متقاربة نوعًا ما من حيث التاريخ الخاص لكلا المنتخبين بكأس العالم، وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ حافل للمنتخبين بالمونديال إلا أنهما قدما أداءً ونتائج رائعة في النسخة الحالية ومن الممكن أن يحقق أحدهما أكثر من ذلك نظرًا لأن المباراة القادمة لا تقبل القسمة على اثنين.

استطاع الكروات أن يحققوا إنجازًا رائعًا بتصدرهم للمجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة على الرغم من وجود منتخبات قوية معه في المجموعة التي كانت تضم أيضًا كلاً من المنتخب الأرجنتيني والمنتخب النيجيري والمنتخب الآيسلندي، بعدما استطاع أن ينتصر في الجولة الأولى على النسور الخضراء بهدفين دون رد، ومن ثم أكمل سلسلة انتصاراته في الجولة الثانية التي كان لمنتخب الأرجنتين نصيب الأسد من تلقي الأهداف الكرواتية حيث تلقى زملاء ميسي ثلاثة أهداف دون أن يحرزوا أي هدف، ثم انتهت الجولة الثالثة والأخيرة بفوز منتخب كرواتيا على منتخب آيسلندا بهدفين مقابل هدف، ليتصدر الناريون المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يأتي المنتخب اللاتيني في الوصافة برصيد 4 نقاط.

على الجانب الآخر يدخل منتخب الدنمارك المباراة بعدما استطاع أن يحتل وصافة المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط جمعهم من فوز وتعادلين، ليتأهل "الديناميت" الدنماركي لدور الـ16.

كأس العالم 2018مـ مونديال روسيا 2018 كأس العالم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
روسيا تتسلح بعاملي الأرض والجمهور أمام "الماتادور"الإسباني وكرواتيا في مواجهة "الديناميت" الدنماركي
سبق

تتواصل اليوم الأحد منافسات بطولة كأس العالم في يومها الثامن عشر (مباريات دور الـ 16)؛ إذ تُلعب مباراتان في غاية القوة، الأولى بين صاحبة الأرض روسيا في مواجهة إسبانيا والمباراة الأخرى تجمع كرواتيا والدنمارك.

إسبانيا - روسيا
تنطلق في تمام الساعة الثانية ظهرًا المباراة المرتقبة بين منتخب روسيا صاحب الأرض والجمهور ومنتخب إسبانيا على ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو.

احتل المنتخب الروسي وصافة المجموعة الأولى خلف الأوروجواي المتصدر بعد أن تمكن الدب الروسي من تحقيق انتصارين على السعودية ومصر تواليًا، بينما تمكن المنتخب الإسباني من صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال صاحب المركز الثاني.

يأمل منتخب روسيا في استمرار صحوته بالمونديال وتحقيق المفاجأة بإخراج "الماتادور" الإسباني من البطولة مستغلاً عاملي الأرض والجمهور.

بينما يطمح المنتخب الإسباني من الوصول لدور الثمانية خصوصًا أنه يمتلك العديد من الأسماء المتميزة على كل الخطوط.

كرواتيا - الدنمارك
تنطلق في تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش مباراة كرواتيا والدنمارك، التي ستُقام على أرضية ملعب نيجني نوفجورود.

يدخل كلا المنتخبين بحظوظ متقاربة نوعًا ما من حيث التاريخ الخاص لكلا المنتخبين بكأس العالم، وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ حافل للمنتخبين بالمونديال إلا أنهما قدما أداءً ونتائج رائعة في النسخة الحالية ومن الممكن أن يحقق أحدهما أكثر من ذلك نظرًا لأن المباراة القادمة لا تقبل القسمة على اثنين.

استطاع الكروات أن يحققوا إنجازًا رائعًا بتصدرهم للمجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة على الرغم من وجود منتخبات قوية معه في المجموعة التي كانت تضم أيضًا كلاً من المنتخب الأرجنتيني والمنتخب النيجيري والمنتخب الآيسلندي، بعدما استطاع أن ينتصر في الجولة الأولى على النسور الخضراء بهدفين دون رد، ومن ثم أكمل سلسلة انتصاراته في الجولة الثانية التي كان لمنتخب الأرجنتين نصيب الأسد من تلقي الأهداف الكرواتية حيث تلقى زملاء ميسي ثلاثة أهداف دون أن يحرزوا أي هدف، ثم انتهت الجولة الثالثة والأخيرة بفوز منتخب كرواتيا على منتخب آيسلندا بهدفين مقابل هدف، ليتصدر الناريون المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يأتي المنتخب اللاتيني في الوصافة برصيد 4 نقاط.

على الجانب الآخر يدخل منتخب الدنمارك المباراة بعدما استطاع أن يحتل وصافة المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط جمعهم من فوز وتعادلين، ليتأهل "الديناميت" الدنماركي لدور الـ16.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
01:42 AM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
07:54 AM

روسيا تتسلح بعاملي الأرض والجمهور أمام "الماتادور"الإسباني وكرواتيا في مواجهة "الديناميت" الدنماركي

في دور الـ16 من بطولة كأس العالم

A A A
محمد السيّد - الرياض
7
9,359

تتواصل اليوم الأحد منافسات بطولة كأس العالم في يومها الثامن عشر (مباريات دور الـ 16)؛ إذ تُلعب مباراتان في غاية القوة، الأولى بين صاحبة الأرض روسيا في مواجهة إسبانيا والمباراة الأخرى تجمع كرواتيا والدنمارك.

إسبانيا - روسيا
تنطلق في تمام الساعة الثانية ظهرًا المباراة المرتقبة بين منتخب روسيا صاحب الأرض والجمهور ومنتخب إسبانيا على ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو.

احتل المنتخب الروسي وصافة المجموعة الأولى خلف الأوروجواي المتصدر بعد أن تمكن الدب الروسي من تحقيق انتصارين على السعودية ومصر تواليًا، بينما تمكن المنتخب الإسباني من صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال صاحب المركز الثاني.

يأمل منتخب روسيا في استمرار صحوته بالمونديال وتحقيق المفاجأة بإخراج "الماتادور" الإسباني من البطولة مستغلاً عاملي الأرض والجمهور.

بينما يطمح المنتخب الإسباني من الوصول لدور الثمانية خصوصًا أنه يمتلك العديد من الأسماء المتميزة على كل الخطوط.

كرواتيا - الدنمارك
تنطلق في تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش مباراة كرواتيا والدنمارك، التي ستُقام على أرضية ملعب نيجني نوفجورود.

يدخل كلا المنتخبين بحظوظ متقاربة نوعًا ما من حيث التاريخ الخاص لكلا المنتخبين بكأس العالم، وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ حافل للمنتخبين بالمونديال إلا أنهما قدما أداءً ونتائج رائعة في النسخة الحالية ومن الممكن أن يحقق أحدهما أكثر من ذلك نظرًا لأن المباراة القادمة لا تقبل القسمة على اثنين.

استطاع الكروات أن يحققوا إنجازًا رائعًا بتصدرهم للمجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة على الرغم من وجود منتخبات قوية معه في المجموعة التي كانت تضم أيضًا كلاً من المنتخب الأرجنتيني والمنتخب النيجيري والمنتخب الآيسلندي، بعدما استطاع أن ينتصر في الجولة الأولى على النسور الخضراء بهدفين دون رد، ومن ثم أكمل سلسلة انتصاراته في الجولة الثانية التي كان لمنتخب الأرجنتين نصيب الأسد من تلقي الأهداف الكرواتية حيث تلقى زملاء ميسي ثلاثة أهداف دون أن يحرزوا أي هدف، ثم انتهت الجولة الثالثة والأخيرة بفوز منتخب كرواتيا على منتخب آيسلندا بهدفين مقابل هدف، ليتصدر الناريون المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يأتي المنتخب اللاتيني في الوصافة برصيد 4 نقاط.

على الجانب الآخر يدخل منتخب الدنمارك المباراة بعدما استطاع أن يحتل وصافة المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط جمعهم من فوز وتعادلين، ليتأهل "الديناميت" الدنماركي لدور الـ16.

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,494
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,860
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,015
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة