زلزال بقوة 5 درجات يضرب اليابان.. بلا خسائر

لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، الساحل الجنوبي لليابان.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت على بُعد 198 كيلو متراً جنوب شرقي مدينة حرارا في جزيرة مياكو وعلى عمق 10 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

ولم تتوافر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال، ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.