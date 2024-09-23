النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمين مؤسسة "إخاء": مناسبة اليوم الوطني تحفزنا للعمل والإنتاج

استذكر بطولات الملك المؤسس ورجاله الأوفياء لتوحيد المملكة

رفع الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، صالح بن خليف الدهمشي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وللأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وقال "الدهمشي": مناسبة اليوم الوطني تحفزنا كل عام للتأمل والانطلاق بعدها لبذل المزيد من العمل والإنتاج، وترسيخ اللحمة الوطنية، والانتماء لهذا الوطن المعطاء والوفاء لولاة الأمر الذين يبذلون الغالي والنفيس لنمو وازدهار وطننا الغالي وتحقيق الرفاهية والأمن والأمان لهذا الشعب.

واستذكر الجهد والبطولة التي قام بها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ورجاله الأبطال الأوفياء لتوحيد هذا الكيان، وما سار عليه من بعده أبناؤه البررة وحتى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الذي عزّز المبادئ الثابتة والراسخة للمملكة لتكون حاضنة العالم العربي وعمق العالم الإسلامي يشار إليها بالبنان من كافة دول العالم.

وأضاف: المملكة تتبوأ مقعداً في أقوى البلدان الاقتصادية في العالم، وعضوية في "مجموعة العشرين" G20، فضلاً عن الدور السياسي البارز في العالمين الإسلامي والعربي.

وتطرق "الدهمشي" إلى دور القيادة الرشيدة في تعزيز العمل الخيري في البلاد والاهتمام به، من خلال الدعم السخي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تولي فئة الأيتام أهمية كبيرة لتقديم كافة الاحتياجات الممكنة لدعمهم وتأهيلهم وتدريبهم ليصبحوا فاعلين لخدمة دينهم ووطنهم.

وأعرب عن فخره واعتزازه بما وصل إليه العمل الخيري في ظل الحكومة الرشيدة حيث أصبح كياناً مؤسسياً منظماً، وركيزة أساسية من ركائز انطلاق المملكة إلى المستقبل وفقاً للرؤية الطموحة 2030م. التي أكدت على تلمس احتياجات المستفيدين، وتحقيق تطلعاتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وفق خطط بناءة ورسم خارطة طريق لمستقبل واعد لهم، عبر تبني العديد من البرامج الهادفة والنوعية التي تعمل على النهوض بالعمل الخيري والإنساني بكافة مجالاته.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمين مؤسسة "إخاء": مناسبة اليوم الوطني تحفزنا للعمل والإنتاج
سبق

رفع الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، صالح بن خليف الدهمشي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وللأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وقال "الدهمشي": مناسبة اليوم الوطني تحفزنا كل عام للتأمل والانطلاق بعدها لبذل المزيد من العمل والإنتاج، وترسيخ اللحمة الوطنية، والانتماء لهذا الوطن المعطاء والوفاء لولاة الأمر الذين يبذلون الغالي والنفيس لنمو وازدهار وطننا الغالي وتحقيق الرفاهية والأمن والأمان لهذا الشعب.

واستذكر الجهد والبطولة التي قام بها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ورجاله الأبطال الأوفياء لتوحيد هذا الكيان، وما سار عليه من بعده أبناؤه البررة وحتى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الذي عزّز المبادئ الثابتة والراسخة للمملكة لتكون حاضنة العالم العربي وعمق العالم الإسلامي يشار إليها بالبنان من كافة دول العالم.

وأضاف: المملكة تتبوأ مقعداً في أقوى البلدان الاقتصادية في العالم، وعضوية في "مجموعة العشرين" G20، فضلاً عن الدور السياسي البارز في العالمين الإسلامي والعربي.

وتطرق "الدهمشي" إلى دور القيادة الرشيدة في تعزيز العمل الخيري في البلاد والاهتمام به، من خلال الدعم السخي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تولي فئة الأيتام أهمية كبيرة لتقديم كافة الاحتياجات الممكنة لدعمهم وتأهيلهم وتدريبهم ليصبحوا فاعلين لخدمة دينهم ووطنهم.

وأعرب عن فخره واعتزازه بما وصل إليه العمل الخيري في ظل الحكومة الرشيدة حيث أصبح كياناً مؤسسياً منظماً، وركيزة أساسية من ركائز انطلاق المملكة إلى المستقبل وفقاً للرؤية الطموحة 2030م. التي أكدت على تلمس احتياجات المستفيدين، وتحقيق تطلعاتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وفق خطط بناءة ورسم خارطة طريق لمستقبل واعد لهم، عبر تبني العديد من البرامج الهادفة والنوعية التي تعمل على النهوض بالعمل الخيري والإنساني بكافة مجالاته.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
08:24 PM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
10:24 PM

أمين مؤسسة "إخاء": مناسبة اليوم الوطني تحفزنا للعمل والإنتاج

استذكر بطولات الملك المؤسس ورجاله الأوفياء لتوحيد المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
43

رفع الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، صالح بن خليف الدهمشي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وللأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وقال "الدهمشي": مناسبة اليوم الوطني تحفزنا كل عام للتأمل والانطلاق بعدها لبذل المزيد من العمل والإنتاج، وترسيخ اللحمة الوطنية، والانتماء لهذا الوطن المعطاء والوفاء لولاة الأمر الذين يبذلون الغالي والنفيس لنمو وازدهار وطننا الغالي وتحقيق الرفاهية والأمن والأمان لهذا الشعب.

واستذكر الجهد والبطولة التي قام بها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ورجاله الأبطال الأوفياء لتوحيد هذا الكيان، وما سار عليه من بعده أبناؤه البررة وحتى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الذي عزّز المبادئ الثابتة والراسخة للمملكة لتكون حاضنة العالم العربي وعمق العالم الإسلامي يشار إليها بالبنان من كافة دول العالم.

وأضاف: المملكة تتبوأ مقعداً في أقوى البلدان الاقتصادية في العالم، وعضوية في "مجموعة العشرين" G20، فضلاً عن الدور السياسي البارز في العالمين الإسلامي والعربي.

وتطرق "الدهمشي" إلى دور القيادة الرشيدة في تعزيز العمل الخيري في البلاد والاهتمام به، من خلال الدعم السخي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تولي فئة الأيتام أهمية كبيرة لتقديم كافة الاحتياجات الممكنة لدعمهم وتأهيلهم وتدريبهم ليصبحوا فاعلين لخدمة دينهم ووطنهم.

وأعرب عن فخره واعتزازه بما وصل إليه العمل الخيري في ظل الحكومة الرشيدة حيث أصبح كياناً مؤسسياً منظماً، وركيزة أساسية من ركائز انطلاق المملكة إلى المستقبل وفقاً للرؤية الطموحة 2030م. التي أكدت على تلمس احتياجات المستفيدين، وتحقيق تطلعاتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وفق خطط بناءة ورسم خارطة طريق لمستقبل واعد لهم، عبر تبني العديد من البرامج الهادفة والنوعية التي تعمل على النهوض بالعمل الخيري والإنساني بكافة مجالاته.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,902
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,058
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,037
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,614

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة