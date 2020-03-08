أعلن معهد الإدارة العامة أن قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في السعودية بدءًا من يوم غد الاثنين حتى إشعار آخر يشمل البرامج الإعدادية بالمعهد، وبرامج اللغة الإنجليزية، والبرامج التدريبية والموجَّهة.
معهد الإدارة: قرار تعليق الدراسة يشمل البرامج الإعدادية والتدريبية
أعلن معهد الإدارة العامة أن قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في السعودية بدءًا من يوم غد الاثنين حتى إشعار آخر يشمل البرامج الإعدادية بالمعهد، وبرامج اللغة الإنجليزية، والبرامج التدريبية والموجَّهة.معهد الإدارة العامة تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد
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معهد الإدارة: قرار تعليق الدراسة يشمل البرامج الإعدادية والتدريبيةعبدالله البرقاوي سبق 2020-03-08
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
10:27 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
12:18 AM
معهد الإدارة: قرار تعليق الدراسة يشمل البرامج الإعدادية والتدريبية
أعلن معهد الإدارة العامة أن قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في السعودية بدءًا من يوم غد الاثنين حتى إشعار آخر يشمل البرامج الإعدادية بالمعهد، وبرامج اللغة الإنجليزية، والبرامج التدريبية والموجَّهة.
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