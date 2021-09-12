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السفارة البريطانية تعلن برنامج جوائز إنجازات السعوديين الذين درسوا في المملكة المتحدة

تشمل هذا العام أربع فئات

أطلقت السفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني بالرياض اليوم السنة الثامنة من برنامج جوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة احتفاء بالإنجازات المتميزة لخريجي المملكة المتحدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك في جميع أنحاء العالم.

وتم تحديث فئات جائزة خريجي الدراسة في المملكة المتحدة لعام 2021-22. وتشمل الفئات الجديدة مجموعة واسعة من الخبرات والمهن، وتعكس الموضوعات الدولية ذات الأولوية. وسيتم تقديم جائزة هذا العام في أربع فئات، تشمل العلوم والاستدامة والأعمال والابتكار والإبداع والثقافة والعمل الاجتماعي. وباب تقديم الطلبات مفتوح الآن، ويُغلق في 29 أكتوبر 2021.

وسيتم ترشيح جميع المتقدمين المؤهلين لجوائز الخريجين على المستوى الوطني في المملكة العربية السعودية، والمستوى الدولي.

ويمكن لخريجي الجامعات البريطانية المقيمين في المملكة العربية السعودية التقدم للحصول على الجوائز باستخدام هذا الرابط https://bit.ly/Alumniawards-2021-22.

وقال السفير البريطاني عن إطلاق الجوائز في المملكة العربية السعودية: "التعليم يقود النجاح والتطور. في العام الماضي قابلتُ بعضًا من المرشحين النهائيين لجوائز الخريجين لدينا بشكل افتراضي. وقد أُعجبت بهؤلاء الشباب اللامعين الذين درسوا في جامعات المملكة المتحدة، وعادوا الآن إلى بلادهم ليقودوا النجاح الاقتصادي والتأثير الاجتماعي من خلال عملهم. أُشجِّع الكثير من السعوديين الذين درسوا في المملكة المتحدة على التقدم للجوائز حتى يمكن الاحتفال بالمزيد من قصصهم الرائعة وإلهام الآخرين. يسعدني أن المملكة المتحدة قد ساهمت في تطوير ونمو العديد من النساء والرجال المتفوقين في المملكة العربية السعودية. اليوم، يسعدني إطلاق جوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة التي تعرض إنجازاتهم المتميزة، وأتمنى للمتقدمين كل التوفيق".

وقالت إيلي كينيدي ماكلين، مديرة المجلس الثقافي البريطاني بالمملكة العربية السعودية: "توفر جوائز الخريجين فرصة ممتازة لعرض المساهمات الكبيرة التي قدمها الخريجون لمجتمعاتهم والاقتصاد السعودي كله. نشجع جميع الخريجين على التقدم للحصول على جوائز خريجي الدراسة من المملكة المتحدة، واستخدامها كمنصة لإلهام الآخرين، وإبراز القوة المشتركة للعمل الشاق للطلاب السعوديين والتعليم في المملكة المتحدة".

والجوائز مفتوحة للخريجين المقيمين حاليًا في المملكة العربية السعودية، الذين إما درسوا في المملكة المتحدة في جامعة معترف بها رسميًّا للدراسة على مستوى جامعي في المملكة المتحدة لمدة لا تقل عن فصل دراسي واحد، أو الذين حصلوا على درجة كاملة في المملكة المتحدة (أو مؤهل أعلى) من إحدى جامعات المملكة المتحدة خلال آخر 15 عامًا، مع مراعاة قيود جائحة كورونا.

وسيستضيف السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية حفل توزيع جوائز خريجي دراسة المملكة المتحدة في مقر إقامته في الرياض في مارس 2022 مع حضور كبار الشخصيات، مع تغطية صحفية وعلاقات عامة واسعة للمتسابقين النهائيين.

وسيتم إعلان المتأهلين للتصفيات النهائية والفائزين بجوائز الخريجين العالمية في عام 2022 والاحتفال بهم في حملة رقمية من شأنها رفع صورة قصصهم ونجاحاتهم.

ويتمتع الفائزون بالجوائز بفرصة رفع صورتهم الدولية، وتوسيع شبكاتهم المهنية، وتعزيز حياتهم المهنية، من خلال زيارة شبكة احترافية بالمملكة المتحدة (تخضع لقيود جائحة كورونا في ذلك الوقت).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة البريطانية تعلن برنامج جوائز إنجازات السعوديين الذين درسوا في المملكة المتحدة
سبق

أطلقت السفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني بالرياض اليوم السنة الثامنة من برنامج جوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة احتفاء بالإنجازات المتميزة لخريجي المملكة المتحدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك في جميع أنحاء العالم.

وتم تحديث فئات جائزة خريجي الدراسة في المملكة المتحدة لعام 2021-22. وتشمل الفئات الجديدة مجموعة واسعة من الخبرات والمهن، وتعكس الموضوعات الدولية ذات الأولوية. وسيتم تقديم جائزة هذا العام في أربع فئات، تشمل العلوم والاستدامة والأعمال والابتكار والإبداع والثقافة والعمل الاجتماعي. وباب تقديم الطلبات مفتوح الآن، ويُغلق في 29 أكتوبر 2021.

وسيتم ترشيح جميع المتقدمين المؤهلين لجوائز الخريجين على المستوى الوطني في المملكة العربية السعودية، والمستوى الدولي.

ويمكن لخريجي الجامعات البريطانية المقيمين في المملكة العربية السعودية التقدم للحصول على الجوائز باستخدام هذا الرابط https://bit.ly/Alumniawards-2021-22.

وقال السفير البريطاني عن إطلاق الجوائز في المملكة العربية السعودية: "التعليم يقود النجاح والتطور. في العام الماضي قابلتُ بعضًا من المرشحين النهائيين لجوائز الخريجين لدينا بشكل افتراضي. وقد أُعجبت بهؤلاء الشباب اللامعين الذين درسوا في جامعات المملكة المتحدة، وعادوا الآن إلى بلادهم ليقودوا النجاح الاقتصادي والتأثير الاجتماعي من خلال عملهم. أُشجِّع الكثير من السعوديين الذين درسوا في المملكة المتحدة على التقدم للجوائز حتى يمكن الاحتفال بالمزيد من قصصهم الرائعة وإلهام الآخرين. يسعدني أن المملكة المتحدة قد ساهمت في تطوير ونمو العديد من النساء والرجال المتفوقين في المملكة العربية السعودية. اليوم، يسعدني إطلاق جوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة التي تعرض إنجازاتهم المتميزة، وأتمنى للمتقدمين كل التوفيق".

وقالت إيلي كينيدي ماكلين، مديرة المجلس الثقافي البريطاني بالمملكة العربية السعودية: "توفر جوائز الخريجين فرصة ممتازة لعرض المساهمات الكبيرة التي قدمها الخريجون لمجتمعاتهم والاقتصاد السعودي كله. نشجع جميع الخريجين على التقدم للحصول على جوائز خريجي الدراسة من المملكة المتحدة، واستخدامها كمنصة لإلهام الآخرين، وإبراز القوة المشتركة للعمل الشاق للطلاب السعوديين والتعليم في المملكة المتحدة".

والجوائز مفتوحة للخريجين المقيمين حاليًا في المملكة العربية السعودية، الذين إما درسوا في المملكة المتحدة في جامعة معترف بها رسميًّا للدراسة على مستوى جامعي في المملكة المتحدة لمدة لا تقل عن فصل دراسي واحد، أو الذين حصلوا على درجة كاملة في المملكة المتحدة (أو مؤهل أعلى) من إحدى جامعات المملكة المتحدة خلال آخر 15 عامًا، مع مراعاة قيود جائحة كورونا.

وسيستضيف السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية حفل توزيع جوائز خريجي دراسة المملكة المتحدة في مقر إقامته في الرياض في مارس 2022 مع حضور كبار الشخصيات، مع تغطية صحفية وعلاقات عامة واسعة للمتسابقين النهائيين.

وسيتم إعلان المتأهلين للتصفيات النهائية والفائزين بجوائز الخريجين العالمية في عام 2022 والاحتفال بهم في حملة رقمية من شأنها رفع صورة قصصهم ونجاحاتهم.

ويتمتع الفائزون بالجوائز بفرصة رفع صورتهم الدولية، وتوسيع شبكاتهم المهنية، وتعزيز حياتهم المهنية، من خلال زيارة شبكة احترافية بالمملكة المتحدة (تخضع لقيود جائحة كورونا في ذلك الوقت).

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
08:28 PM

السفارة البريطانية تعلن برنامج جوائز إنجازات السعوديين الذين درسوا في المملكة المتحدة

تشمل هذا العام أربع فئات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت السفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني بالرياض اليوم السنة الثامنة من برنامج جوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة احتفاء بالإنجازات المتميزة لخريجي المملكة المتحدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك في جميع أنحاء العالم.

وتم تحديث فئات جائزة خريجي الدراسة في المملكة المتحدة لعام 2021-22. وتشمل الفئات الجديدة مجموعة واسعة من الخبرات والمهن، وتعكس الموضوعات الدولية ذات الأولوية. وسيتم تقديم جائزة هذا العام في أربع فئات، تشمل العلوم والاستدامة والأعمال والابتكار والإبداع والثقافة والعمل الاجتماعي. وباب تقديم الطلبات مفتوح الآن، ويُغلق في 29 أكتوبر 2021.

وسيتم ترشيح جميع المتقدمين المؤهلين لجوائز الخريجين على المستوى الوطني في المملكة العربية السعودية، والمستوى الدولي.

ويمكن لخريجي الجامعات البريطانية المقيمين في المملكة العربية السعودية التقدم للحصول على الجوائز باستخدام هذا الرابط https://bit.ly/Alumniawards-2021-22.

وقال السفير البريطاني عن إطلاق الجوائز في المملكة العربية السعودية: "التعليم يقود النجاح والتطور. في العام الماضي قابلتُ بعضًا من المرشحين النهائيين لجوائز الخريجين لدينا بشكل افتراضي. وقد أُعجبت بهؤلاء الشباب اللامعين الذين درسوا في جامعات المملكة المتحدة، وعادوا الآن إلى بلادهم ليقودوا النجاح الاقتصادي والتأثير الاجتماعي من خلال عملهم. أُشجِّع الكثير من السعوديين الذين درسوا في المملكة المتحدة على التقدم للجوائز حتى يمكن الاحتفال بالمزيد من قصصهم الرائعة وإلهام الآخرين. يسعدني أن المملكة المتحدة قد ساهمت في تطوير ونمو العديد من النساء والرجال المتفوقين في المملكة العربية السعودية. اليوم، يسعدني إطلاق جوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة التي تعرض إنجازاتهم المتميزة، وأتمنى للمتقدمين كل التوفيق".

وقالت إيلي كينيدي ماكلين، مديرة المجلس الثقافي البريطاني بالمملكة العربية السعودية: "توفر جوائز الخريجين فرصة ممتازة لعرض المساهمات الكبيرة التي قدمها الخريجون لمجتمعاتهم والاقتصاد السعودي كله. نشجع جميع الخريجين على التقدم للحصول على جوائز خريجي الدراسة من المملكة المتحدة، واستخدامها كمنصة لإلهام الآخرين، وإبراز القوة المشتركة للعمل الشاق للطلاب السعوديين والتعليم في المملكة المتحدة".

والجوائز مفتوحة للخريجين المقيمين حاليًا في المملكة العربية السعودية، الذين إما درسوا في المملكة المتحدة في جامعة معترف بها رسميًّا للدراسة على مستوى جامعي في المملكة المتحدة لمدة لا تقل عن فصل دراسي واحد، أو الذين حصلوا على درجة كاملة في المملكة المتحدة (أو مؤهل أعلى) من إحدى جامعات المملكة المتحدة خلال آخر 15 عامًا، مع مراعاة قيود جائحة كورونا.

وسيستضيف السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية حفل توزيع جوائز خريجي دراسة المملكة المتحدة في مقر إقامته في الرياض في مارس 2022 مع حضور كبار الشخصيات، مع تغطية صحفية وعلاقات عامة واسعة للمتسابقين النهائيين.

وسيتم إعلان المتأهلين للتصفيات النهائية والفائزين بجوائز الخريجين العالمية في عام 2022 والاحتفال بهم في حملة رقمية من شأنها رفع صورة قصصهم ونجاحاتهم.

ويتمتع الفائزون بالجوائز بفرصة رفع صورتهم الدولية، وتوسيع شبكاتهم المهنية، وتعزيز حياتهم المهنية، من خلال زيارة شبكة احترافية بالمملكة المتحدة (تخضع لقيود جائحة كورونا في ذلك الوقت).

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