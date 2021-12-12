وقال #التحالف: عمليات الساحل الغربي استهدفت آليتين عسكريتين، وقضت على أكثر من 15 عنصرًا إرهابيًّا.

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت لاحق اليوم أنه نفذ 3 عمليات استهداف بالساحل الغربي؛ لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

"التحالف" عن عمليات الساحل الغربي الثلاثة: استهدفت آليتين عسكريتين وقضت على 15 إرهابيًّا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-12 كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت لاحق اليوم أنه نفذ 3 عمليات استهداف بالساحل الغربي؛ لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين. وقال #التحالف: عمليات الساحل الغربي استهدفت آليتين عسكريتين، وقضت على أكثر من 15 عنصرًا إرهابيًّا. وتابع: ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443 03:58 PM

"التحالف" عن عمليات الساحل الغربي الثلاثة: استهدفت آليتين عسكريتين وقضت على 15 إرهابيًّا قال: ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم





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كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت لاحق اليوم أنه نفذ 3 عمليات استهداف بالساحل الغربي؛ لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وقال #التحالف: عمليات الساحل الغربي استهدفت آليتين عسكريتين، وقضت على أكثر من 15 عنصرًا إرهابيًّا.

وتابع: ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.