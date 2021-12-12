"التحالف" عن عمليات الساحل الغربي الثلاثة: استهدفت آليتين عسكريتين وقضت على 15 إرهابيًّا

"التحالف" عن عمليات الساحل الغربي الثلاثة: استهدفت آليتين عسكريتين وقضت على 15 إرهابيًّا
قال: ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم
كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت لاحق اليوم أنه نفذ 3 عمليات استهداف بالساحل الغربي؛ لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.
وقال #التحالف: عمليات الساحل الغربي استهدفت آليتين عسكريتين، وقضت على أكثر من 15 عنصرًا إرهابيًّا.
وتابع: ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.
"التحالف" عن عمليات الساحل الغربي الثلاثة: استهدفت آليتين عسكريتين وقضت على 15 إرهابيًّا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-12
كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت لاحق اليوم أنه نفذ 3 عمليات استهداف بالساحل الغربي؛ لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.
وقال #التحالف: عمليات الساحل الغربي استهدفت آليتين عسكريتين، وقضت على أكثر من 15 عنصرًا إرهابيًّا.
وتابع: ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.
12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
03:58 PM
"التحالف" عن عمليات الساحل الغربي الثلاثة: استهدفت آليتين عسكريتين وقضت على 15 إرهابيًّا
قال: ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم
كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت لاحق اليوم أنه نفذ 3 عمليات استهداف بالساحل الغربي؛ لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.
وقال #التحالف: عمليات الساحل الغربي استهدفت آليتين عسكريتين، وقضت على أكثر من 15 عنصرًا إرهابيًّا.
وتابع: ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.