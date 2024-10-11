النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لوحة تشهد بالتعثر.. "جسر مشاة 64" بمكة.. مشروع وحوادث ومناشدة

5 ملايين رصدت لإنجازه ولم يتم وسط تساؤلات ومطالبات بتدخل عاجل

مضت سبعة أشهر على التاريخ المقرر للانتهاء من مشروع إنشاء الجسر المعلق للمشاة بطريق عمر قاضي 64 بالشرائع بمكة المكرمة، وما زال متعثراً رغم القيمة العالية المرصودة له والتي تجاوزت خمسة ملايين ريالات.

وتساءل الأهالي عن الأسباب التي حالت دون استكمال المشروع الواقع في منطقة حيوية والذي سيسهم عند اكتماله في الحد من حوادث الدهس الذي يشهدها الشارع، فضلاً عن أنه يقع في شارع يعد الأكبر على مستوى مخططات الشرائع وهو شارع عمر قاضي المعروف بشارع 64.

وبحسب لوحة المشروع التي أصبحت شاهدة على تعثره، فإن القيمة المالية المرصودة له هي (5.358.040) ريالاً، وكان مقرراً الانتهاء منه بشكل فعلي في تاريخ 9/ 8/ 1441 أي قبل نحو 7 أشهر، وهو ما لم يتم على أرض الواقع، حيث ما زال متعثراً حتى اليوم، وسط تساؤلات حول أسباب تعثره كل هذه المدة.

وطالب الأهالي بضرورة التدخل من الجهات المختصة للوقوف على مشروع الجسر المعلق للمشاة بطريق عمر قاصي 64 بالشرائع، والذي تم الإعلان عن تنفيذه في عام 1437ه غير أنه لم ير النور بعد.

مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لوحة تشهد بالتعثر.. "جسر مشاة 64" بمكة.. مشروع وحوادث ومناشدة
سبق

مضت سبعة أشهر على التاريخ المقرر للانتهاء من مشروع إنشاء الجسر المعلق للمشاة بطريق عمر قاضي 64 بالشرائع بمكة المكرمة، وما زال متعثراً رغم القيمة العالية المرصودة له والتي تجاوزت خمسة ملايين ريالات.

وتساءل الأهالي عن الأسباب التي حالت دون استكمال المشروع الواقع في منطقة حيوية والذي سيسهم عند اكتماله في الحد من حوادث الدهس الذي يشهدها الشارع، فضلاً عن أنه يقع في شارع يعد الأكبر على مستوى مخططات الشرائع وهو شارع عمر قاضي المعروف بشارع 64.

وبحسب لوحة المشروع التي أصبحت شاهدة على تعثره، فإن القيمة المالية المرصودة له هي (5.358.040) ريالاً، وكان مقرراً الانتهاء منه بشكل فعلي في تاريخ 9/ 8/ 1441 أي قبل نحو 7 أشهر، وهو ما لم يتم على أرض الواقع، حيث ما زال متعثراً حتى اليوم، وسط تساؤلات حول أسباب تعثره كل هذه المدة.

وطالب الأهالي بضرورة التدخل من الجهات المختصة للوقوف على مشروع الجسر المعلق للمشاة بطريق عمر قاصي 64 بالشرائع، والذي تم الإعلان عن تنفيذه في عام 1437ه غير أنه لم ير النور بعد.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
12:01 PM

لوحة تشهد بالتعثر.. "جسر مشاة 64" بمكة.. مشروع وحوادث ومناشدة

5 ملايين رصدت لإنجازه ولم يتم وسط تساؤلات ومطالبات بتدخل عاجل

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
435

مضت سبعة أشهر على التاريخ المقرر للانتهاء من مشروع إنشاء الجسر المعلق للمشاة بطريق عمر قاضي 64 بالشرائع بمكة المكرمة، وما زال متعثراً رغم القيمة العالية المرصودة له والتي تجاوزت خمسة ملايين ريالات.

وتساءل الأهالي عن الأسباب التي حالت دون استكمال المشروع الواقع في منطقة حيوية والذي سيسهم عند اكتماله في الحد من حوادث الدهس الذي يشهدها الشارع، فضلاً عن أنه يقع في شارع يعد الأكبر على مستوى مخططات الشرائع وهو شارع عمر قاضي المعروف بشارع 64.

وبحسب لوحة المشروع التي أصبحت شاهدة على تعثره، فإن القيمة المالية المرصودة له هي (5.358.040) ريالاً، وكان مقرراً الانتهاء منه بشكل فعلي في تاريخ 9/ 8/ 1441 أي قبل نحو 7 أشهر، وهو ما لم يتم على أرض الواقع، حيث ما زال متعثراً حتى اليوم، وسط تساؤلات حول أسباب تعثره كل هذه المدة.

وطالب الأهالي بضرورة التدخل من الجهات المختصة للوقوف على مشروع الجسر المعلق للمشاة بطريق عمر قاصي 64 بالشرائع، والذي تم الإعلان عن تنفيذه في عام 1437ه غير أنه لم ير النور بعد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,805
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,399
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,712
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,280

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة