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عيادات "إغاثي الملك" المتنقلة تقدم خدماتها لـ3.867 مستفيداً بالحديدة

خلال الفترة من 2 حتى 8 سبتمبر 2021م

قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ3.867 مستفيداً خلال الفترة من 2 حتى 8 سبتمبر 2021م.

وراجع عيادة الوبائيات 363 مستفيداً، وعيادة الطوارئ 484 مستفيداً، وعيادة الباطنية 1.743 شخصاً، فيما راجع عيادة الأطفال 345 مراجعاً، وعيادة الصحة الإنجابية 283 حالة، وعيادة التغذية العلاجية 97 مستفيداً، وقسم التحصين 17 فرداً، وعيادة التوعية والتثقيف 288 شخصاً، كما راجع قسم الجراحة والتضميد 241 فرداً، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين.

وفي مجال الخدمات المرافقة أُجري 3.269 فحصاً مخبرياً، وصُرفت الأدوية لـ2.577 فرداً، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 888 مريضاً، وقسم تخطيط القلب مراجع واحد، فيما استقبل قسم التنويم 4 مرضى، وراجع قسم نقل الدم 23 مستفيداً، وراجع قسم التوليد 21 حالة.

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عيادات "إغاثي الملك" المتنقلة تقدم خدماتها لـ3.867 مستفيداً بالحديدة
سبق

قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ3.867 مستفيداً خلال الفترة من 2 حتى 8 سبتمبر 2021م.

وراجع عيادة الوبائيات 363 مستفيداً، وعيادة الطوارئ 484 مستفيداً، وعيادة الباطنية 1.743 شخصاً، فيما راجع عيادة الأطفال 345 مراجعاً، وعيادة الصحة الإنجابية 283 حالة، وعيادة التغذية العلاجية 97 مستفيداً، وقسم التحصين 17 فرداً، وعيادة التوعية والتثقيف 288 شخصاً، كما راجع قسم الجراحة والتضميد 241 فرداً، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين.

وفي مجال الخدمات المرافقة أُجري 3.269 فحصاً مخبرياً، وصُرفت الأدوية لـ2.577 فرداً، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 888 مريضاً، وقسم تخطيط القلب مراجع واحد، فيما استقبل قسم التنويم 4 مرضى، وراجع قسم نقل الدم 23 مستفيداً، وراجع قسم التوليد 21 حالة.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
06:48 PM

عيادات "إغاثي الملك" المتنقلة تقدم خدماتها لـ3.867 مستفيداً بالحديدة

خلال الفترة من 2 حتى 8 سبتمبر 2021م

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ3.867 مستفيداً خلال الفترة من 2 حتى 8 سبتمبر 2021م.

وراجع عيادة الوبائيات 363 مستفيداً، وعيادة الطوارئ 484 مستفيداً، وعيادة الباطنية 1.743 شخصاً، فيما راجع عيادة الأطفال 345 مراجعاً، وعيادة الصحة الإنجابية 283 حالة، وعيادة التغذية العلاجية 97 مستفيداً، وقسم التحصين 17 فرداً، وعيادة التوعية والتثقيف 288 شخصاً، كما راجع قسم الجراحة والتضميد 241 فرداً، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين.

وفي مجال الخدمات المرافقة أُجري 3.269 فحصاً مخبرياً، وصُرفت الأدوية لـ2.577 فرداً، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 888 مريضاً، وقسم تخطيط القلب مراجع واحد، فيما استقبل قسم التنويم 4 مرضى، وراجع قسم نقل الدم 23 مستفيداً، وراجع قسم التوليد 21 حالة.

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