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الصين: 3 حالات وفاة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليصل إجمالي الوفيات 3339 والإصابات 81953 شخصاً

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، إضافة إلى 46 إصابة مؤكّدة؛ من بينها 42 حالة وافدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3339 شخصاً والإصابات إلى 81953 شخصاً.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة، القول إنه تم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة محلية؛ ثلاث حالات منها في مقاطعة كوانغ دونغ، وحالة واحدة في مقاطعة هيلونغجيانغ، في حين لم تسجل مقاطعة هوبي وعاصمتها مدينة ووهان؛ بؤرة تفشي الفيروس، أي حالة إصابة.

وأضافت، أنه سجلت أيضاً 42 حالة إصابة وافدة لمسافرين قادمين للصين؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة الوافدة إلى 1183 حالة؛ من بينهم 449 شخصاً خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، بينما يتلقى 734 شخصاً العلاج؛ 37 منهم في حالة حرجة.

وبيّنت اللجنة أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جميعها في مقاطعة هوبي.

فيروس كورونا الجديد

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الصين: 3 حالات وفاة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، إضافة إلى 46 إصابة مؤكّدة؛ من بينها 42 حالة وافدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3339 شخصاً والإصابات إلى 81953 شخصاً.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة، القول إنه تم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة محلية؛ ثلاث حالات منها في مقاطعة كوانغ دونغ، وحالة واحدة في مقاطعة هيلونغجيانغ، في حين لم تسجل مقاطعة هوبي وعاصمتها مدينة ووهان؛ بؤرة تفشي الفيروس، أي حالة إصابة.

وأضافت، أنه سجلت أيضاً 42 حالة إصابة وافدة لمسافرين قادمين للصين؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة الوافدة إلى 1183 حالة؛ من بينهم 449 شخصاً خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، بينما يتلقى 734 شخصاً العلاج؛ 37 منهم في حالة حرجة.

وبيّنت اللجنة أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جميعها في مقاطعة هوبي.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
10:36 AM

الصين: 3 حالات وفاة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليصل إجمالي الوفيات 3339 والإصابات 81953 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصينية، اليوم، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، إضافة إلى 46 إصابة مؤكّدة؛ من بينها 42 حالة وافدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3339 شخصاً والإصابات إلى 81953 شخصاً.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة، القول إنه تم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة محلية؛ ثلاث حالات منها في مقاطعة كوانغ دونغ، وحالة واحدة في مقاطعة هيلونغجيانغ، في حين لم تسجل مقاطعة هوبي وعاصمتها مدينة ووهان؛ بؤرة تفشي الفيروس، أي حالة إصابة.

وأضافت، أنه سجلت أيضاً 42 حالة إصابة وافدة لمسافرين قادمين للصين؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة الوافدة إلى 1183 حالة؛ من بينهم 449 شخصاً خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، بينما يتلقى 734 شخصاً العلاج؛ 37 منهم في حالة حرجة.

وبيّنت اللجنة أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جميعها في مقاطعة هوبي.

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