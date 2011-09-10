"محافظ الجموم": اللجنة الخماسية تجتمع قريباً لحل مشكلة الشاحنات

لبحث إيجاد طريق آخر بعيداً عن اختراق المدينة وإزعاج الأهالي

كشف محافظ الجموم، عمران بن حسن الزهراني؛ أن اللجنة الخماسية التي وجّه بها نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ لإيجاد حل للشاحنات ستعقد اجتماعها قريباً، بإشراف إمارة منطقة مكة المكرّمة والرفع بالنتائج لنائب أمير المنطقة.

وأوضح الزهراني؛ لـ "سبق"، أن المشكلة تكمن في عبور الشاحنات والصهاريج مدينة الجموم للعابرين من الشمال للجنوب والعكس، ما تسبّب في إزعاج السكان، مشيراً إلى أن نائب أمير المنطقة تجاوب مع شكاوى الأهالي ووقف اليوم على المشكلة ووعدهم بالحل.

يُشار إلى أن اللجنة ستكوّن من الأهالي وأمانة العاصمة المقدّسة والمرور ومحافظ الجموم وفرع وزارة النقل بالمنطقة، وستبحث إيجاد طريق آخر تعبر منه الشاحنات والصهاريج بعيداً عن اختراق المدينة.