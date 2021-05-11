﻿‏بمناسبة الذكرى الـ4 للبيعة .."السيف ": ولي العهد يقود المملكة بخطوات مدروسة ورؤية ثاقبة

رفع المؤسس والشريك في شركة مساس المحدودة رجل الأعمال صالح محمد السيف أسمى التهاني والتبريكات لمقام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي سموه ولاية العهد.

وفي التفاصيل .. أكد "السيف" أن سمو ولي العهد برؤيته الطموحة يقود المملكة بإذن الله إلى بر الأمان ، ويمضي قُدمًا نحو غدٍ أجمل للمملكة بخطوات مدروسة ورؤية ثاقبة تزيد مِن رفعة وحجم المملكة عالميًا ، ذكرى توليه ولاية العهد الرابعة عزيزة على قلوبنا ، نسأل الله أن يحفظ ولي العهد وأن يديم للمملكة عزها ورفعتها ومكانتها بما يرضي الله سبحانه.