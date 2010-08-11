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"الجوازات": فِرَق ميدانية للتعرف على مجهولي الهوية والتائهين بالمشاعر

مزودة بأحدث الأجهزة التقنية وحقائب الخصائص الحيوية المتنقلة

تقدم المديرية العامة للجوازات، خدماتها لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة؛ من خلال فِرَق الجوازات الميدانية المجهزة بحقائب الخصائص الحيوية المتنقلة؛ للتعرف على مجهولي الهوية المنومين في المستشفيات، وزيارة مراكز إرشاد التائهين.

وأوضح قائد قوات الجوازات بالحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد، أن الجوازات قامت بإعداد فِرَق ميدانية للطوارئ مزودة بأحدث الأجهزة التقنية؛ للتحقق من هوية الحجاج مجهولي الهوية المنومين في المستشفيات أو التائهين، بالتعاون مع الجهات المعنية العاملة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وأشار اللواء "الجعيد" إلى وجود ثلاث فِرَق مخصصة ومزودة بأجهزة الحاسب الآلي، تعمل للتحقق من بيانات الحجاج في مركز الطوارئ بالمعيصم، واستقبال الحالات الطارئة المجهولة وغير المعروفة، والتعرف على هوياتهم ومقر إقامتهم، وإرشادهم إلى الحملات المعنية بتقديم الخدمات لهم.

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"الجوازات": فِرَق ميدانية للتعرف على مجهولي الهوية والتائهين بالمشاعر
سبق

تقدم المديرية العامة للجوازات، خدماتها لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة؛ من خلال فِرَق الجوازات الميدانية المجهزة بحقائب الخصائص الحيوية المتنقلة؛ للتعرف على مجهولي الهوية المنومين في المستشفيات، وزيارة مراكز إرشاد التائهين.

وأوضح قائد قوات الجوازات بالحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد، أن الجوازات قامت بإعداد فِرَق ميدانية للطوارئ مزودة بأحدث الأجهزة التقنية؛ للتحقق من هوية الحجاج مجهولي الهوية المنومين في المستشفيات أو التائهين، بالتعاون مع الجهات المعنية العاملة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وأشار اللواء "الجعيد" إلى وجود ثلاث فِرَق مخصصة ومزودة بأجهزة الحاسب الآلي، تعمل للتحقق من بيانات الحجاج في مركز الطوارئ بالمعيصم، واستقبال الحالات الطارئة المجهولة وغير المعروفة، والتعرف على هوياتهم ومقر إقامتهم، وإرشادهم إلى الحملات المعنية بتقديم الخدمات لهم.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
11:53 AM

"الجوازات": فِرَق ميدانية للتعرف على مجهولي الهوية والتائهين بالمشاعر

مزودة بأحدث الأجهزة التقنية وحقائب الخصائص الحيوية المتنقلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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تقدم المديرية العامة للجوازات، خدماتها لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة؛ من خلال فِرَق الجوازات الميدانية المجهزة بحقائب الخصائص الحيوية المتنقلة؛ للتعرف على مجهولي الهوية المنومين في المستشفيات، وزيارة مراكز إرشاد التائهين.

وأوضح قائد قوات الجوازات بالحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد، أن الجوازات قامت بإعداد فِرَق ميدانية للطوارئ مزودة بأحدث الأجهزة التقنية؛ للتحقق من هوية الحجاج مجهولي الهوية المنومين في المستشفيات أو التائهين، بالتعاون مع الجهات المعنية العاملة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وأشار اللواء "الجعيد" إلى وجود ثلاث فِرَق مخصصة ومزودة بأجهزة الحاسب الآلي، تعمل للتحقق من بيانات الحجاج في مركز الطوارئ بالمعيصم، واستقبال الحالات الطارئة المجهولة وغير المعروفة، والتعرف على هوياتهم ومقر إقامتهم، وإرشادهم إلى الحملات المعنية بتقديم الخدمات لهم.

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