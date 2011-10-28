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أمير جازان يرعى حفل تسليم جائزة التفوق والإبداع في دورتها 14

في الحادي عشر من نوفمبر القادم بحضور نائب أمير المنطقة

يرعى أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز؛ حفل تسليم الجائزة في دورتها الرابعة عشرة، وذلك في الحادي عشر من نوفمبر القادم، بحضور نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز.

وأوضح أمين عام جائزة جازان للتفوق والإبداع الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أن الجائزة حققت العديد من المنجزات بإيجاد وخلق بيئة تنافسية بين أفراد المجتمع، إلى جانب إسهامها في نشر ثقافة التميز، مؤكدًا أن الجائزة قد انطلقت في غاياتها وأهدافها للاعتراف بتميز الناجحين والمبدعين من أبناء المنطقة؛ تحفيزاً وتقديراً لنجاحاتهم.

وقال الدكتور أبو هادي: حرصنا في جائزة جازان للتفوق والإبداع وفي ظل توجيهات أمير منطقة جازان وسمو نائبه، على مواكبة التوجه الوطني الرامي لتعزيز التنمية المستدامة عبر الاهتمام بالعنصر البشري، بنشر روح الإبداع والإتقان؛ لتكون الأجيال قادرة على مواصلة البناء والمنافسة”.

ونوه ”أبوهادي” إلى جهود أعضاء مجلس أمناء الجائزة وأعضاء مجلس إدارتها، والعطاء الكبير الذي منحوه للجائزة طيلة مسيرتها، عبر تحديث وتطوير مجالات الجائزة وآليات الترشح لها، واعتماد أعلى معايير التقييم، موجهاً شكره لجميع الأعضاء واللجان العاملة، متمنياً لهم مواصلة تحقيق النجاحات المتميزة في حياتهم العلمية والإبداعية.

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أمير جازان يرعى حفل تسليم جائزة التفوق والإبداع في دورتها 14
سبق

يرعى أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز؛ حفل تسليم الجائزة في دورتها الرابعة عشرة، وذلك في الحادي عشر من نوفمبر القادم، بحضور نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز.

وأوضح أمين عام جائزة جازان للتفوق والإبداع الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أن الجائزة حققت العديد من المنجزات بإيجاد وخلق بيئة تنافسية بين أفراد المجتمع، إلى جانب إسهامها في نشر ثقافة التميز، مؤكدًا أن الجائزة قد انطلقت في غاياتها وأهدافها للاعتراف بتميز الناجحين والمبدعين من أبناء المنطقة؛ تحفيزاً وتقديراً لنجاحاتهم.

وقال الدكتور أبو هادي: حرصنا في جائزة جازان للتفوق والإبداع وفي ظل توجيهات أمير منطقة جازان وسمو نائبه، على مواكبة التوجه الوطني الرامي لتعزيز التنمية المستدامة عبر الاهتمام بالعنصر البشري، بنشر روح الإبداع والإتقان؛ لتكون الأجيال قادرة على مواصلة البناء والمنافسة”.

ونوه ”أبوهادي” إلى جهود أعضاء مجلس أمناء الجائزة وأعضاء مجلس إدارتها، والعطاء الكبير الذي منحوه للجائزة طيلة مسيرتها، عبر تحديث وتطوير مجالات الجائزة وآليات الترشح لها، واعتماد أعلى معايير التقييم، موجهاً شكره لجميع الأعضاء واللجان العاملة، متمنياً لهم مواصلة تحقيق النجاحات المتميزة في حياتهم العلمية والإبداعية.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
05:44 PM

أمير جازان يرعى حفل تسليم جائزة التفوق والإبداع في دورتها 14

في الحادي عشر من نوفمبر القادم بحضور نائب أمير المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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يرعى أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز؛ حفل تسليم الجائزة في دورتها الرابعة عشرة، وذلك في الحادي عشر من نوفمبر القادم، بحضور نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز.

وأوضح أمين عام جائزة جازان للتفوق والإبداع الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أن الجائزة حققت العديد من المنجزات بإيجاد وخلق بيئة تنافسية بين أفراد المجتمع، إلى جانب إسهامها في نشر ثقافة التميز، مؤكدًا أن الجائزة قد انطلقت في غاياتها وأهدافها للاعتراف بتميز الناجحين والمبدعين من أبناء المنطقة؛ تحفيزاً وتقديراً لنجاحاتهم.

وقال الدكتور أبو هادي: حرصنا في جائزة جازان للتفوق والإبداع وفي ظل توجيهات أمير منطقة جازان وسمو نائبه، على مواكبة التوجه الوطني الرامي لتعزيز التنمية المستدامة عبر الاهتمام بالعنصر البشري، بنشر روح الإبداع والإتقان؛ لتكون الأجيال قادرة على مواصلة البناء والمنافسة”.

ونوه ”أبوهادي” إلى جهود أعضاء مجلس أمناء الجائزة وأعضاء مجلس إدارتها، والعطاء الكبير الذي منحوه للجائزة طيلة مسيرتها، عبر تحديث وتطوير مجالات الجائزة وآليات الترشح لها، واعتماد أعلى معايير التقييم، موجهاً شكره لجميع الأعضاء واللجان العاملة، متمنياً لهم مواصلة تحقيق النجاحات المتميزة في حياتهم العلمية والإبداعية.

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