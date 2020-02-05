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مصر.. العثور على أسرة كاملة مشنوقة في ظروف غامضة

الجهات الأمنية باشرت الواقعة والبحث الجنائي يكثّف جهوده

عثرت الشرطة المصرية، أمس الثلاثاء، على جثث عائلة كاملة، جرى شنق أفرادها جميعًا في ظروف غامضة؛ وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأوضح موقع "البوابة نيوز" أن الأجهزة الأمنية تَلَقّت إخطارًا من أحد مراكز الشرطة في محافظة البحيرة شمالي البلاد، يفيد ببلاغ الأهالي بالعثور على 5 أفراد مشنوقين في ظروف غامضة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية والبحث الجنائي لمكان البلاغ، وتم فرض طوق أمني (كردون) حول منزل الضحايا.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان البلاغ، ويجري معاينة جثث الضحايا؛ تمهيدًا لنقلها لثلاجة حفظ الموتى، وكلف مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث، وملابساته.

الشرطة المصرية جثث عائلة مشنوقة محافظة البحيرة

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مصر.. العثور على أسرة كاملة مشنوقة في ظروف غامضة
سبق

عثرت الشرطة المصرية، أمس الثلاثاء، على جثث عائلة كاملة، جرى شنق أفرادها جميعًا في ظروف غامضة؛ وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأوضح موقع "البوابة نيوز" أن الأجهزة الأمنية تَلَقّت إخطارًا من أحد مراكز الشرطة في محافظة البحيرة شمالي البلاد، يفيد ببلاغ الأهالي بالعثور على 5 أفراد مشنوقين في ظروف غامضة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية والبحث الجنائي لمكان البلاغ، وتم فرض طوق أمني (كردون) حول منزل الضحايا.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان البلاغ، ويجري معاينة جثث الضحايا؛ تمهيدًا لنقلها لثلاجة حفظ الموتى، وكلف مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث، وملابساته.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
11:07 AM

مصر.. العثور على أسرة كاملة مشنوقة في ظروف غامضة

الجهات الأمنية باشرت الواقعة والبحث الجنائي يكثّف جهوده

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,326

عثرت الشرطة المصرية، أمس الثلاثاء، على جثث عائلة كاملة، جرى شنق أفرادها جميعًا في ظروف غامضة؛ وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأوضح موقع "البوابة نيوز" أن الأجهزة الأمنية تَلَقّت إخطارًا من أحد مراكز الشرطة في محافظة البحيرة شمالي البلاد، يفيد ببلاغ الأهالي بالعثور على 5 أفراد مشنوقين في ظروف غامضة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية والبحث الجنائي لمكان البلاغ، وتم فرض طوق أمني (كردون) حول منزل الضحايا.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان البلاغ، ويجري معاينة جثث الضحايا؛ تمهيدًا لنقلها لثلاجة حفظ الموتى، وكلف مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث، وملابساته.

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