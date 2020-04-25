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مستشار تحت الطلب بـ55 ألف ريال.. مستشفى بمكة يرفض عرض "أم القرى"

مهتمون يرون أن الجامعة بالغت في قيمة العقود.. "سبق" اطلعت على أحدها

هل يؤدي ما فرضته جامعة أم القرى على مستشفيات العاصمة المقدسة، بدفع راتب شهري يقدر بـ55 ألف ريال لمنسوبيها المستشارين، ممن يتم التعاقد معهم لتقديم الاستشارية الغير مفرغة بنظام "مستشار تحت الطلب"، في حرمان هذه المستشفيات من الاستفادة من أعضاء هيئة تدريس جامعة أم القرى العاملين في الكليات الطبية والصحية، لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وكان مدير جامعة أم القرى، قد وجّه أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم المنتسبين للكليات الطبية والصحية وشاغلي وظائف الكادر الصحي بالجامعة، بالتعاون مع مستشفيات الشؤون الصحية بمنطقة مكة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، بناءً على رغبة الجامعة في مساندة القطاع الصحي، انطلاقاً من مبدأ التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة في توحيد الجهود.

"سبق" اطلعت على عقد أرسلته جامعة أم القرى لأحد المستشفيات بالعاصمة المقدسة، تحت مسمى عقد خدمات استشارية "بنظام المستشار تحت الطلب"، وهو ما رفضه المستشفى؛ بسبب أجر المستشار البالغ قدره 55 ألف ريال؛ مرتب شهري يدفعه المستشفى مقابل استشارة يقدمها المستشار في ظل هذه الأزمة، التي تتطلب تضافر الجهود بعيداً عن المكاسب المالية ورفع القيمة التعاقدية خاصة فيما يتعلق بالصحة.

ويرى مهتمون أنه كان ينبغي على الجامعة عدم المبالغة في قيمة العقود لمستشاريها العاملين في الكليات الطبية والصحية؛ وذلك بهدف حشد الجهود في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد بالمنطقة.

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مستشار تحت الطلب بـ55 ألف ريال.. مستشفى بمكة يرفض عرض "أم القرى"
سبق

هل يؤدي ما فرضته جامعة أم القرى على مستشفيات العاصمة المقدسة، بدفع راتب شهري يقدر بـ55 ألف ريال لمنسوبيها المستشارين، ممن يتم التعاقد معهم لتقديم الاستشارية الغير مفرغة بنظام "مستشار تحت الطلب"، في حرمان هذه المستشفيات من الاستفادة من أعضاء هيئة تدريس جامعة أم القرى العاملين في الكليات الطبية والصحية، لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وكان مدير جامعة أم القرى، قد وجّه أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم المنتسبين للكليات الطبية والصحية وشاغلي وظائف الكادر الصحي بالجامعة، بالتعاون مع مستشفيات الشؤون الصحية بمنطقة مكة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، بناءً على رغبة الجامعة في مساندة القطاع الصحي، انطلاقاً من مبدأ التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة في توحيد الجهود.

"سبق" اطلعت على عقد أرسلته جامعة أم القرى لأحد المستشفيات بالعاصمة المقدسة، تحت مسمى عقد خدمات استشارية "بنظام المستشار تحت الطلب"، وهو ما رفضه المستشفى؛ بسبب أجر المستشار البالغ قدره 55 ألف ريال؛ مرتب شهري يدفعه المستشفى مقابل استشارة يقدمها المستشار في ظل هذه الأزمة، التي تتطلب تضافر الجهود بعيداً عن المكاسب المالية ورفع القيمة التعاقدية خاصة فيما يتعلق بالصحة.

ويرى مهتمون أنه كان ينبغي على الجامعة عدم المبالغة في قيمة العقود لمستشاريها العاملين في الكليات الطبية والصحية؛ وذلك بهدف حشد الجهود في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد بالمنطقة.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:44 PM

مستشار تحت الطلب بـ55 ألف ريال.. مستشفى بمكة يرفض عرض "أم القرى"

مهتمون يرون أن الجامعة بالغت في قيمة العقود.. "سبق" اطلعت على أحدها

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
29
19,940

هل يؤدي ما فرضته جامعة أم القرى على مستشفيات العاصمة المقدسة، بدفع راتب شهري يقدر بـ55 ألف ريال لمنسوبيها المستشارين، ممن يتم التعاقد معهم لتقديم الاستشارية الغير مفرغة بنظام "مستشار تحت الطلب"، في حرمان هذه المستشفيات من الاستفادة من أعضاء هيئة تدريس جامعة أم القرى العاملين في الكليات الطبية والصحية، لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وكان مدير جامعة أم القرى، قد وجّه أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم المنتسبين للكليات الطبية والصحية وشاغلي وظائف الكادر الصحي بالجامعة، بالتعاون مع مستشفيات الشؤون الصحية بمنطقة مكة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، بناءً على رغبة الجامعة في مساندة القطاع الصحي، انطلاقاً من مبدأ التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة في توحيد الجهود.

"سبق" اطلعت على عقد أرسلته جامعة أم القرى لأحد المستشفيات بالعاصمة المقدسة، تحت مسمى عقد خدمات استشارية "بنظام المستشار تحت الطلب"، وهو ما رفضه المستشفى؛ بسبب أجر المستشار البالغ قدره 55 ألف ريال؛ مرتب شهري يدفعه المستشفى مقابل استشارة يقدمها المستشار في ظل هذه الأزمة، التي تتطلب تضافر الجهود بعيداً عن المكاسب المالية ورفع القيمة التعاقدية خاصة فيما يتعلق بالصحة.

ويرى مهتمون أنه كان ينبغي على الجامعة عدم المبالغة في قيمة العقود لمستشاريها العاملين في الكليات الطبية والصحية؛ وذلك بهدف حشد الجهود في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد بالمنطقة.

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