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بواقع 160 ألف طن .. ميناء جدة يحقق نمواً بارزاً في خدماته

بنسبة زيادة 2.58 % مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق

حقّق ميناء جدة الإسلامي ارتفاعاً في معدل البضائع العامة خلال شهر مايو لعام 2019م، بواقع (160) ألف طن، بنسبة زيادة بلغت 141 %، في حين حقق الميناء زيادة في أعداد الحاويات الصادرة والواردة بواقع أكثر من (408) آلاف حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 2.58 %، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووَفْقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، فقد بلغت أعداد السفن التي استقبلها الميناء خلال الشهر نفسه (353) سفينة، بنسبة زيادة بلغت 2.32 %، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م.

كما حقق ميناء جدة الإسلامي أيضاً خلال الشهر الماضي، ارتفاعاً في إجمالي أعداد الركاب القادمين والمغادرين بواقع أكثر من (54) ألف راكب، بنسبة زيادة بلغت 17.65 وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م.

ويُعد ميناء جدة الإسلامي من أهم وأكبر الموانئ السعودية، وذلك عبر استقباله أكثر من 70 % من إجمالي صادرات وواردات المملكة التجارية من المنتجات غير النفطية ومشتقاتها بحراً، حيث استقبل الميناء خلال العام المنصرم (5000) سفينة، ويقدم خدمة بناء وإصلاح السفن وعمليات الصيانة، إضافة إلى أنه يتيح خِدْماته طوال 24 ساعة.

وتكمن أهمية ميناء جدة الإسلامي عبر وقوعه على خط الملاحة الدولي البحري على ساحل البحر الأحمر الذي يمر عبره ما يقارب (20) مليون حاوية قياسية سنوياً، وما يقارب 35 % من التجارة المنقولة بحراً على سفن الحاويات.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بواقع 160 ألف طن .. ميناء جدة يحقق نمواً بارزاً في خدماته
سبق

حقّق ميناء جدة الإسلامي ارتفاعاً في معدل البضائع العامة خلال شهر مايو لعام 2019م، بواقع (160) ألف طن، بنسبة زيادة بلغت 141 %، في حين حقق الميناء زيادة في أعداد الحاويات الصادرة والواردة بواقع أكثر من (408) آلاف حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 2.58 %، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووَفْقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، فقد بلغت أعداد السفن التي استقبلها الميناء خلال الشهر نفسه (353) سفينة، بنسبة زيادة بلغت 2.32 %، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م.

كما حقق ميناء جدة الإسلامي أيضاً خلال الشهر الماضي، ارتفاعاً في إجمالي أعداد الركاب القادمين والمغادرين بواقع أكثر من (54) ألف راكب، بنسبة زيادة بلغت 17.65 وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م.

ويُعد ميناء جدة الإسلامي من أهم وأكبر الموانئ السعودية، وذلك عبر استقباله أكثر من 70 % من إجمالي صادرات وواردات المملكة التجارية من المنتجات غير النفطية ومشتقاتها بحراً، حيث استقبل الميناء خلال العام المنصرم (5000) سفينة، ويقدم خدمة بناء وإصلاح السفن وعمليات الصيانة، إضافة إلى أنه يتيح خِدْماته طوال 24 ساعة.

وتكمن أهمية ميناء جدة الإسلامي عبر وقوعه على خط الملاحة الدولي البحري على ساحل البحر الأحمر الذي يمر عبره ما يقارب (20) مليون حاوية قياسية سنوياً، وما يقارب 35 % من التجارة المنقولة بحراً على سفن الحاويات.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
01:10 PM

بواقع 160 ألف طن .. ميناء جدة يحقق نمواً بارزاً في خدماته

بنسبة زيادة 2.58 % مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقّق ميناء جدة الإسلامي ارتفاعاً في معدل البضائع العامة خلال شهر مايو لعام 2019م، بواقع (160) ألف طن، بنسبة زيادة بلغت 141 %، في حين حقق الميناء زيادة في أعداد الحاويات الصادرة والواردة بواقع أكثر من (408) آلاف حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 2.58 %، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووَفْقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، فقد بلغت أعداد السفن التي استقبلها الميناء خلال الشهر نفسه (353) سفينة، بنسبة زيادة بلغت 2.32 %، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م.

كما حقق ميناء جدة الإسلامي أيضاً خلال الشهر الماضي، ارتفاعاً في إجمالي أعداد الركاب القادمين والمغادرين بواقع أكثر من (54) ألف راكب، بنسبة زيادة بلغت 17.65 وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م.

ويُعد ميناء جدة الإسلامي من أهم وأكبر الموانئ السعودية، وذلك عبر استقباله أكثر من 70 % من إجمالي صادرات وواردات المملكة التجارية من المنتجات غير النفطية ومشتقاتها بحراً، حيث استقبل الميناء خلال العام المنصرم (5000) سفينة، ويقدم خدمة بناء وإصلاح السفن وعمليات الصيانة، إضافة إلى أنه يتيح خِدْماته طوال 24 ساعة.

وتكمن أهمية ميناء جدة الإسلامي عبر وقوعه على خط الملاحة الدولي البحري على ساحل البحر الأحمر الذي يمر عبره ما يقارب (20) مليون حاوية قياسية سنوياً، وما يقارب 35 % من التجارة المنقولة بحراً على سفن الحاويات.

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