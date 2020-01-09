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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع أرغفة الخبز في الشمال اللبناني

وزع 3,000 كرتون تمور في محافظة أبين

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء للأسبوع السابع عشر على التوالي؛ توزيع 40,000 رغيف خبز يوميًّا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري.


ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز لتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين والمتضررين في مختلف بيئات النزوح واللجوء.

ومن ناحية أخرى وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 3,000 كرتون من التمور في محافظة أبين، استفادت منها الأسر النازحة والمحتاجة في مديريتَي زنجبار وخنفر.


ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة، ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق بكافة مدنه ومحافظاته.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع أرغفة الخبز في الشمال اللبناني
سبق

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء للأسبوع السابع عشر على التوالي؛ توزيع 40,000 رغيف خبز يوميًّا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري.


ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز لتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين والمتضررين في مختلف بيئات النزوح واللجوء.

ومن ناحية أخرى وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 3,000 كرتون من التمور في محافظة أبين، استفادت منها الأسر النازحة والمحتاجة في مديريتَي زنجبار وخنفر.


ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة، ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق بكافة مدنه ومحافظاته.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
04:49 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع أرغفة الخبز في الشمال اللبناني

وزع 3,000 كرتون تمور في محافظة أبين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء للأسبوع السابع عشر على التوالي؛ توزيع 40,000 رغيف خبز يوميًّا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري.


ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز لتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين والمتضررين في مختلف بيئات النزوح واللجوء.

ومن ناحية أخرى وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 3,000 كرتون من التمور في محافظة أبين، استفادت منها الأسر النازحة والمحتاجة في مديريتَي زنجبار وخنفر.


ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة، ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق بكافة مدنه ومحافظاته.

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