النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة الرياض": 9 مخالفات يتفقدها مراقبونا في محطات الوقود.. وتوجب الغرامة

شددت على توفير البنزين بنوعيه (91/95)

"نساعدك لتمتثل" عنوان حملة وجهتها أمانة منطقة الرياض لملاك محطات الوقود، نشرت فيها أبرز تسع ملاحظات يرصدها المراقبون ومخالفة أي منها يوقع المالك تحت طائلة الغرامات.

وحددت “الأمانة" هذه النقاط بتدني مستوى نظافة المحطة، أو تلف الأرصفة والمواقف، وعدم وجود أو تركيب أو تشغيل شاشة عرض الأسعار، أيضًا سوء نظافة دورات المياه، أو افتقاد المحطة للخدمات الأساسية واللوحات الإرشادية.

كما اشتملت الملاحظات التي توجب الغرامة في محطات الوقود على : عدم توفير أجهزة هواء مجانية، عدم وجود رخصة تشغيل، وغياب متطلبات ذوي الإعاقة من مواقف ودورات مياه وممرات صعود، وأخيرًا عدم توفير البنزين بنوعيه في المحطات .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة الرياض": 9 مخالفات يتفقدها مراقبونا في محطات الوقود.. وتوجب الغرامة
سبق

"نساعدك لتمتثل" عنوان حملة وجهتها أمانة منطقة الرياض لملاك محطات الوقود، نشرت فيها أبرز تسع ملاحظات يرصدها المراقبون ومخالفة أي منها يوقع المالك تحت طائلة الغرامات.

وحددت “الأمانة" هذه النقاط بتدني مستوى نظافة المحطة، أو تلف الأرصفة والمواقف، وعدم وجود أو تركيب أو تشغيل شاشة عرض الأسعار، أيضًا سوء نظافة دورات المياه، أو افتقاد المحطة للخدمات الأساسية واللوحات الإرشادية.

كما اشتملت الملاحظات التي توجب الغرامة في محطات الوقود على : عدم توفير أجهزة هواء مجانية، عدم وجود رخصة تشغيل، وغياب متطلبات ذوي الإعاقة من مواقف ودورات مياه وممرات صعود، وأخيرًا عدم توفير البنزين بنوعيه في المحطات .

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
10:21 PM

"أمانة الرياض": 9 مخالفات يتفقدها مراقبونا في محطات الوقود.. وتوجب الغرامة

شددت على توفير البنزين بنوعيه (91/95)

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
2,254

"نساعدك لتمتثل" عنوان حملة وجهتها أمانة منطقة الرياض لملاك محطات الوقود، نشرت فيها أبرز تسع ملاحظات يرصدها المراقبون ومخالفة أي منها يوقع المالك تحت طائلة الغرامات.

وحددت “الأمانة" هذه النقاط بتدني مستوى نظافة المحطة، أو تلف الأرصفة والمواقف، وعدم وجود أو تركيب أو تشغيل شاشة عرض الأسعار، أيضًا سوء نظافة دورات المياه، أو افتقاد المحطة للخدمات الأساسية واللوحات الإرشادية.

كما اشتملت الملاحظات التي توجب الغرامة في محطات الوقود على : عدم توفير أجهزة هواء مجانية، عدم وجود رخصة تشغيل، وغياب متطلبات ذوي الإعاقة من مواقف ودورات مياه وممرات صعود، وأخيرًا عدم توفير البنزين بنوعيه في المحطات .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,234
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,035
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,116
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,185

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة