"جوازات مكة" تدعو ملاك المنشآت لعدم تشغيل العمالة المخالفة.. والغرامة تصل إلى 100 ألف

مع الحرمان من الاستقدام مدة 5 سنوات والتشهير والسجن للمدير المسؤول

دعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات بمنطقة مكة المكرمة الرائد حامد بن زايد الحارثي، ملاك المنشآت التجارية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، إلى ضرورة التقيد واتباع الأنظمة والتعليمات التي تنص على "عدم إيواء العمالة الوافدة المخالفة أو نقلهم، أو تقديم المساعدة لهم، وعدم تشغيلهم بالمنشآت التجارية" موضحاً أن الجولات التفتيشية للفرق الميدانية مستمرة.

وأكد المتحدث لجوازات منطقة مكة المكرمة أن المنشأة التي تشغّل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى غيرهم أو استخدامها عمال غيرها، ستُطبق بحقها غرامة مالية تصل إلى "100,000" ريال، والحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات، والتشهير، والسجن للمدير المسؤول مدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافداً، مضيفاً أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص.