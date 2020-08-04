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هل تصدقون تشجير شارع بحائل بـ"البلاستيك"؟.. عضو شورى ينتقد والبلدية ترد

صور إضافية من قرية الجحفة يظهر فيها تزيين حديقة ببراميل على شكل شجرة

انتقد عضو مجلس الشورى، عبدالله عبدالكريم السعدون، زراعة البلدية للأشجار البلاستيكية، بدلاً من الطبيعية، في قرية الجحفة ١٢٠ كلم شرق حائل.

وقال "السعدون" في تغريدته: "هل تصدقون أن أشجار البلاستيك تزيّن شارعاً طويلاً في إحدى مدن ‫حائل الجميلة والمناسبة لزراعة أشجار البيئة".

وأرفقت نورة محمد العبدالله صوراً إضافية يظهر فيها زراعة شوارع القرية بالأشجار البلاستيكية، وكذلك تزيين حديقة صغيرة ببراميل على شكل شجرة.

وفي ردّ لبلدية محافظة الشنان التابعة لها القرية، عبر تغريدة على ملاحظة "السعدون"، أوضحت أنه نظراً لوجود قرية الجحفة في الدرع العربي، وشح المياه بالقرية، عملت البلدية على تزيين الشوارع بالأشجار البلاستيكية كبديل عن الأشجار الطبيعية، لتنال القرية نصيبها من الجمال.

واختتمت البلدية تغريدتها بـ"كما يسعدنا تلقي اقتراحاتكم ومشاركاتكم على مدار الساعة".

عضو مجلس الشورى عبدالله عبدالكريم السعدون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل تصدقون تشجير شارع بحائل بـ"البلاستيك"؟.. عضو شورى ينتقد والبلدية ترد
سبق

انتقد عضو مجلس الشورى، عبدالله عبدالكريم السعدون، زراعة البلدية للأشجار البلاستيكية، بدلاً من الطبيعية، في قرية الجحفة ١٢٠ كلم شرق حائل.

وقال "السعدون" في تغريدته: "هل تصدقون أن أشجار البلاستيك تزيّن شارعاً طويلاً في إحدى مدن ‫حائل الجميلة والمناسبة لزراعة أشجار البيئة".

وأرفقت نورة محمد العبدالله صوراً إضافية يظهر فيها زراعة شوارع القرية بالأشجار البلاستيكية، وكذلك تزيين حديقة صغيرة ببراميل على شكل شجرة.

وفي ردّ لبلدية محافظة الشنان التابعة لها القرية، عبر تغريدة على ملاحظة "السعدون"، أوضحت أنه نظراً لوجود قرية الجحفة في الدرع العربي، وشح المياه بالقرية، عملت البلدية على تزيين الشوارع بالأشجار البلاستيكية كبديل عن الأشجار الطبيعية، لتنال القرية نصيبها من الجمال.

واختتمت البلدية تغريدتها بـ"كما يسعدنا تلقي اقتراحاتكم ومشاركاتكم على مدار الساعة".

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
02:15 PM

هل تصدقون تشجير شارع بحائل بـ"البلاستيك"؟.. عضو شورى ينتقد والبلدية ترد

صور إضافية من قرية الجحفة يظهر فيها تزيين حديقة ببراميل على شكل شجرة

A A A
خالد السليمي - الرياض
10
7,643

انتقد عضو مجلس الشورى، عبدالله عبدالكريم السعدون، زراعة البلدية للأشجار البلاستيكية، بدلاً من الطبيعية، في قرية الجحفة ١٢٠ كلم شرق حائل.

وقال "السعدون" في تغريدته: "هل تصدقون أن أشجار البلاستيك تزيّن شارعاً طويلاً في إحدى مدن ‫حائل الجميلة والمناسبة لزراعة أشجار البيئة".

وأرفقت نورة محمد العبدالله صوراً إضافية يظهر فيها زراعة شوارع القرية بالأشجار البلاستيكية، وكذلك تزيين حديقة صغيرة ببراميل على شكل شجرة.

وفي ردّ لبلدية محافظة الشنان التابعة لها القرية، عبر تغريدة على ملاحظة "السعدون"، أوضحت أنه نظراً لوجود قرية الجحفة في الدرع العربي، وشح المياه بالقرية، عملت البلدية على تزيين الشوارع بالأشجار البلاستيكية كبديل عن الأشجار الطبيعية، لتنال القرية نصيبها من الجمال.

واختتمت البلدية تغريدتها بـ"كما يسعدنا تلقي اقتراحاتكم ومشاركاتكم على مدار الساعة".

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