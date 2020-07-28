وقف مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان الضلعان ومحافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء اليوم على مراحل لمشروع طريق (الحائر - الحريق "وصلة نعام").
وأكدت مصادر "سبق" أنه تم خلال الجولة التفقدية الالتقاء بالمهندس والمشرف على المشروع والاستشاري الخاص بأعمال المشروع ومناقشة ما يتعلق بسلامة سالكي الطريق للحد من المخاطر التي تواجه قائدي المركبات وتلافي ملاحظات الأهالي المتعلقة بأعمال المشروع والعمل على إنهاء أعمال السلامة المرورية وسرعة تركيب اللوحات الإرشادية ومناطق التهدئة.
وكانت "سبق" قد نشرت قبل أيام مناشدة أهالي الحريق والمراكز التابعة لها إبان وقوع حادث مروري مروع على ذلك الطريق راح ضحيته سبعة أشخاص، منهم ستة أفراد من عائلة واحدة ومطالبة وزارة النقل بازدواجية الطريق ذي المسار المنفرد وسرعة تنفيذ المشروع الجديد بأحدث الدراسات الهندسية والمواصفات المعتمدة بسبب وعورة الجبال في المنطقة.
بالصور.. "الضلعان" يقف على مشروع طريق الحائر – الحريق بالرياض
مسلّم الهواملةسبق2020-07-28
وقف مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان الضلعان ومحافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء اليوم على مراحل لمشروع طريق (الحائر - الحريق "وصلة نعام").
وأكدت مصادر "سبق" أنه تم خلال الجولة التفقدية الالتقاء بالمهندس والمشرف على المشروع والاستشاري الخاص بأعمال المشروع ومناقشة ما يتعلق بسلامة سالكي الطريق للحد من المخاطر التي تواجه قائدي المركبات وتلافي ملاحظات الأهالي المتعلقة بأعمال المشروع والعمل على إنهاء أعمال السلامة المرورية وسرعة تركيب اللوحات الإرشادية ومناطق التهدئة.
وكانت "سبق" قد نشرت قبل أيام مناشدة أهالي الحريق والمراكز التابعة لها إبان وقوع حادث مروري مروع على ذلك الطريق راح ضحيته سبعة أشخاص، منهم ستة أفراد من عائلة واحدة ومطالبة وزارة النقل بازدواجية الطريق ذي المسار المنفرد وسرعة تنفيذ المشروع الجديد بأحدث الدراسات الهندسية والمواصفات المعتمدة بسبب وعورة الجبال في المنطقة.
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
04:19 PM
بالصور.. "الضلعان" يقف على مشروع طريق الحائر – الحريق بالرياض
وقف مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان الضلعان ومحافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء اليوم على مراحل لمشروع طريق (الحائر - الحريق "وصلة نعام").
وأكدت مصادر "سبق" أنه تم خلال الجولة التفقدية الالتقاء بالمهندس والمشرف على المشروع والاستشاري الخاص بأعمال المشروع ومناقشة ما يتعلق بسلامة سالكي الطريق للحد من المخاطر التي تواجه قائدي المركبات وتلافي ملاحظات الأهالي المتعلقة بأعمال المشروع والعمل على إنهاء أعمال السلامة المرورية وسرعة تركيب اللوحات الإرشادية ومناطق التهدئة.
وكانت "سبق" قد نشرت قبل أيام مناشدة أهالي الحريق والمراكز التابعة لها إبان وقوع حادث مروري مروع على ذلك الطريق راح ضحيته سبعة أشخاص، منهم ستة أفراد من عائلة واحدة ومطالبة وزارة النقل بازدواجية الطريق ذي المسار المنفرد وسرعة تنفيذ المشروع الجديد بأحدث الدراسات الهندسية والمواصفات المعتمدة بسبب وعورة الجبال في المنطقة.