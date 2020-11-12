رُزق المقدم بحري ركن بدر بن عبدالناصر بن منصور السحلي، بمولود اتفق وحرمه على تسميته (خالد)؛ تيمنًا بخاله اللواء الطيار خالد بن سعود بن مقرن المشاري آل سعود جعله الله من مواليد السعادة ومن حفظة كتاب الله، وأقر به أعين والديه.
المقدم بدر يُرزق بخالد
رُزق المقدم بحري ركن بدر بن عبدالناصر بن منصور السحلي، بمولود اتفق وحرمه على تسميته (خالد)؛ تيمنًا بخاله اللواء الطيار خالد بن سعود بن مقرن المشاري آل سعود جعله الله من مواليد السعادة ومن حفظة كتاب الله، وأقر به أعين والديه.
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المقدم بدر يُرزق بخالدصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-12
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
12:39 PM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
01:16 PM
المقدم بدر يُرزق بخالد
رُزق المقدم بحري ركن بدر بن عبدالناصر بن منصور السحلي، بمولود اتفق وحرمه على تسميته (خالد)؛ تيمنًا بخاله اللواء الطيار خالد بن سعود بن مقرن المشاري آل سعود جعله الله من مواليد السعادة ومن حفظة كتاب الله، وأقر به أعين والديه.
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