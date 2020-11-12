المقدم بدر يُرزق بخالد

رُزق المقدم بحري ركن بدر بن عبدالناصر بن منصور السحلي، بمولود اتفق وحرمه على تسميته (خالد)؛ تيمنًا بخاله اللواء الطيار خالد بن سعود بن مقرن المشاري آل سعود جعله الله من مواليد السعادة ومن حفظة كتاب الله، وأقر به أعين والديه.