النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المقدم بدر يُرزق بخالد

رُزق المقدم بحري ركن بدر بن عبدالناصر بن منصور السحلي، بمولود اتفق وحرمه على تسميته (خالد)؛ تيمنًا بخاله اللواء الطيار خالد بن سعود بن مقرن المشاري آل سعود جعله الله من مواليد السعادة ومن حفظة كتاب الله، وأقر به أعين والديه.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
المقدم بدر يُرزق بخالد
سبق

رُزق المقدم بحري ركن بدر بن عبدالناصر بن منصور السحلي، بمولود اتفق وحرمه على تسميته (خالد)؛ تيمنًا بخاله اللواء الطيار خالد بن سعود بن مقرن المشاري آل سعود جعله الله من مواليد السعادة ومن حفظة كتاب الله، وأقر به أعين والديه.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
12:39 PM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
01:16 PM

المقدم بدر يُرزق بخالد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
278

رُزق المقدم بحري ركن بدر بن عبدالناصر بن منصور السحلي، بمولود اتفق وحرمه على تسميته (خالد)؛ تيمنًا بخاله اللواء الطيار خالد بن سعود بن مقرن المشاري آل سعود جعله الله من مواليد السعادة ومن حفظة كتاب الله، وأقر به أعين والديه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,752
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,009
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,245
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,221

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة