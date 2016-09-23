القيادة تتلقى برقيتيْ تهنئة من ولي عهد مملكة البحرين

حملتا أطيب التمنيات بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة، من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وأعرب الأمير سلمان عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور وتقدم مستمر على المستويات كافة، مؤكداً حرص مملكة البحرين الدائم والمشترك لترسيخ هذه العلاقات الطيبة بين البلدين إلى آفاق أرحب وأشمل لما فيه خير وصالح الشعبين الشقيقين.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.