إيطاليا: ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 22170 حالة
سجّلت 578 وفاة جديدة
أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 22170 حالة.
وسجلت إيطاليا، يوم الأربعاء، 578 حالة وفاة جديدة بسبب وباء كوفيد-19، انخفاضًا من 600 وحالتين يوم أمس، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 21645.
فيروس كورونا الجديد
إيطاليا: ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 22170 حالة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-16
أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 22170 حالة.
وسجلت إيطاليا، يوم الأربعاء، 578 حالة وفاة جديدة بسبب وباء كوفيد-19، انخفاضًا من 600 وحالتين يوم أمس، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 21645.
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
07:35 PM
إيطاليا: ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 22170 حالة
سجّلت 578 وفاة جديدة
أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 22170 حالة.
وسجلت إيطاليا، يوم الأربعاء، 578 حالة وفاة جديدة بسبب وباء كوفيد-19، انخفاضًا من 600 وحالتين يوم أمس، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 21645.