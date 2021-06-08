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"العلاقات العامة" يحتفل بتخرج نخبة من المتخصصين

من مختلف الجامعات السعودية

احتفل مجتمع العلاقات العامة، مساء الاثنين، بتخرج نخبة متميزة من مختلف الجامعات السعودية في تخصص "العلاقات العامة".

جاء ذلك بحضور المشرف العام على مجتمع العلاقات العامة يحيى زيلع، وعدد من أعضاء المجتمع، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور.

وكرّم مجتمع العلاقات العامة منسوبيه المتخرجين للفصل الدراسي الثاني: "يحيى زيلع، أحمد آل مخلد، سعود أبا الخيل، مشعل الدهيمي، طلال القحطاني، محمد باكرمان، بدور العنزي، مناهل الشلوي"، والذين نالوا درجة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة والاتصال، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والمبادرات التي نفخر بها في مملكتنا الغالية.

يذكر أن مجتمع العلاقات العامة مبادرة تهدف إلى التوعية والتثقيف بتخصص العلاقات العامة وإثراء المهتمين والمتخصصين بالمفاهيم والأساليب الصحيحة عن المجال، إضافةً إلى إقامة البرامج والدورات التدريبية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

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"العلاقات العامة" يحتفل بتخرج نخبة من المتخصصين
سبق

احتفل مجتمع العلاقات العامة، مساء الاثنين، بتخرج نخبة متميزة من مختلف الجامعات السعودية في تخصص "العلاقات العامة".

جاء ذلك بحضور المشرف العام على مجتمع العلاقات العامة يحيى زيلع، وعدد من أعضاء المجتمع، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور.

وكرّم مجتمع العلاقات العامة منسوبيه المتخرجين للفصل الدراسي الثاني: "يحيى زيلع، أحمد آل مخلد، سعود أبا الخيل، مشعل الدهيمي، طلال القحطاني، محمد باكرمان، بدور العنزي، مناهل الشلوي"، والذين نالوا درجة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة والاتصال، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والمبادرات التي نفخر بها في مملكتنا الغالية.

يذكر أن مجتمع العلاقات العامة مبادرة تهدف إلى التوعية والتثقيف بتخصص العلاقات العامة وإثراء المهتمين والمتخصصين بالمفاهيم والأساليب الصحيحة عن المجال، إضافةً إلى إقامة البرامج والدورات التدريبية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
05:38 PM

"العلاقات العامة" يحتفل بتخرج نخبة من المتخصصين

من مختلف الجامعات السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,004

احتفل مجتمع العلاقات العامة، مساء الاثنين، بتخرج نخبة متميزة من مختلف الجامعات السعودية في تخصص "العلاقات العامة".

جاء ذلك بحضور المشرف العام على مجتمع العلاقات العامة يحيى زيلع، وعدد من أعضاء المجتمع، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور.

وكرّم مجتمع العلاقات العامة منسوبيه المتخرجين للفصل الدراسي الثاني: "يحيى زيلع، أحمد آل مخلد، سعود أبا الخيل، مشعل الدهيمي، طلال القحطاني، محمد باكرمان، بدور العنزي، مناهل الشلوي"، والذين نالوا درجة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة والاتصال، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والمبادرات التي نفخر بها في مملكتنا الغالية.

يذكر أن مجتمع العلاقات العامة مبادرة تهدف إلى التوعية والتثقيف بتخصص العلاقات العامة وإثراء المهتمين والمتخصصين بالمفاهيم والأساليب الصحيحة عن المجال، إضافةً إلى إقامة البرامج والدورات التدريبية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

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