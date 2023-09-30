"الوطني للأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على الطائف.. و"المدني" يدعو للحذر

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر إلى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 7 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.