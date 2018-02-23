"العيسى" يُكرّم "العضيلة"

كرّم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، المشرف العام على المباني في تعليم مهد الذهب سعيد بن سعد العضيلة، تقديراً لمجهوداته الملموسة أثناء عمله.

وقدم وزير التعليم لـ"العضيلة" درع شكر وتقدير أثناء الحفل الذي أقيم في مقر الوزارة أول أمس بحضور عدد من قيادات ومسؤولي التعليم.