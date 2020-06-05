شدد مصدر المسؤول في وزارة الداخلية في بيان اليوم والذي قضى بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في مدينة جدة، بأن الجهات المعنية مستمرة في مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع. وفيما يخص بقية المدن أكد المصدر أن بقية مدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو المعمول به حاليًا. وأوضح أنه في حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي فإن ذلك سيُعلن في حينه.

"الداخلية" تشدد: الحالات الحرجة لكورونا في الرياض تشهد ارتفاعًا.. سيتم اتخاذ الإجراءات في حال استمرار الارتفاع عبدالله البرقاوي سبق 2020-06-05 شدد مصدر المسؤول في وزارة الداخلية في بيان اليوم والذي قضى بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في مدينة جدة، بأن الجهات المعنية مستمرة في مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.

وفيما يخص بقية المدن أكد المصدر أن بقية مدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو المعمول به حاليًا.

وأوضح أنه في حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي فإن ذلك سيُعلن في حينه.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 03:49 PM

اخر تعديل 05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 04:09 PM

"الداخلية" تشدد: الحالات الحرجة لكورونا في الرياض تشهد ارتفاعًا.. سيتم اتخاذ الإجراءات في حال استمرار الارتفاع





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شدد مصدر المسؤول في وزارة الداخلية في بيان اليوم والذي قضى بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في مدينة جدة، بأن الجهات المعنية مستمرة في مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.

وفيما يخص بقية المدن أكد المصدر أن بقية مدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو المعمول به حاليًا.

وأوضح أنه في حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي فإن ذلك سيُعلن في حينه.