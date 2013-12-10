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مدير جامعة تبوك: الميزانية العامة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في العنصر البشري

قال: في كل عام تحمل بشائر الخير والنماء والرفاهية للمواطن بجميع المجالات

رفع مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي؛ باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور ميزانية الخير والعطاء للعام المالي 2020 م.

وقال: إن الميزانية في كل عام تحمل بشائر الخير والنماء والرفاهية للمواطن في جميع المجالات، وتم التأكيد في الإعلان عن الميزانية على تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030) الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، كما ركزت سياسة الدولة المالية على كل ما يمس المواطن من خدمات صحية وتعليمية وتنموية، وعلى تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية، والنمو الاقتصادي فيما يدعم التحول الاقتصادي وفقاً لرؤية المملكة 2030، إضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات لرفع معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، ومواصلة تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأضاف، أن تخصيص ما يقارب خُمس الميزانية للتعليم لهو دليلٌ واضحٌ على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع المهم بمحوريه العام والجامعي، والحرص على الاستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم والتدريب ورفع المستويين المهني والفني لفتح آفاق جديدة وفرص عمل للشباب السعودي لاستثمار الموارد المتنوعة في المملكة، وهذا الدعم للجامعات بشكل خاص يفتح لها المجال لتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها المستقبلية فيما يخدم الوطن والمواطن ويحقق أهداف الدولة في تأهيل الكوادر البشرية التي ستسهم في دفع عجلة التنمية.

واختتم تصريحه سائلا المولى -عزّ وجلّ- أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والرخاء في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

مدير جامعة تبوك ميزانية 2020

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير جامعة تبوك: الميزانية العامة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في العنصر البشري
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رفع مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي؛ باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور ميزانية الخير والعطاء للعام المالي 2020 م.

وقال: إن الميزانية في كل عام تحمل بشائر الخير والنماء والرفاهية للمواطن في جميع المجالات، وتم التأكيد في الإعلان عن الميزانية على تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030) الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، كما ركزت سياسة الدولة المالية على كل ما يمس المواطن من خدمات صحية وتعليمية وتنموية، وعلى تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية، والنمو الاقتصادي فيما يدعم التحول الاقتصادي وفقاً لرؤية المملكة 2030، إضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات لرفع معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، ومواصلة تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأضاف، أن تخصيص ما يقارب خُمس الميزانية للتعليم لهو دليلٌ واضحٌ على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع المهم بمحوريه العام والجامعي، والحرص على الاستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم والتدريب ورفع المستويين المهني والفني لفتح آفاق جديدة وفرص عمل للشباب السعودي لاستثمار الموارد المتنوعة في المملكة، وهذا الدعم للجامعات بشكل خاص يفتح لها المجال لتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها المستقبلية فيما يخدم الوطن والمواطن ويحقق أهداف الدولة في تأهيل الكوادر البشرية التي ستسهم في دفع عجلة التنمية.

واختتم تصريحه سائلا المولى -عزّ وجلّ- أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والرخاء في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
08:28 AM

مدير جامعة تبوك: الميزانية العامة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في العنصر البشري

قال: في كل عام تحمل بشائر الخير والنماء والرفاهية للمواطن بجميع المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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رفع مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي؛ باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور ميزانية الخير والعطاء للعام المالي 2020 م.

وقال: إن الميزانية في كل عام تحمل بشائر الخير والنماء والرفاهية للمواطن في جميع المجالات، وتم التأكيد في الإعلان عن الميزانية على تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030) الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، كما ركزت سياسة الدولة المالية على كل ما يمس المواطن من خدمات صحية وتعليمية وتنموية، وعلى تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية، والنمو الاقتصادي فيما يدعم التحول الاقتصادي وفقاً لرؤية المملكة 2030، إضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات لرفع معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، ومواصلة تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأضاف، أن تخصيص ما يقارب خُمس الميزانية للتعليم لهو دليلٌ واضحٌ على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع المهم بمحوريه العام والجامعي، والحرص على الاستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم والتدريب ورفع المستويين المهني والفني لفتح آفاق جديدة وفرص عمل للشباب السعودي لاستثمار الموارد المتنوعة في المملكة، وهذا الدعم للجامعات بشكل خاص يفتح لها المجال لتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها المستقبلية فيما يخدم الوطن والمواطن ويحقق أهداف الدولة في تأهيل الكوادر البشرية التي ستسهم في دفع عجلة التنمية.

واختتم تصريحه سائلا المولى -عزّ وجلّ- أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والرخاء في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

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