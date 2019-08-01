"أسعِدْهم تسعد".. "تعليم الرياض" يحتفي بالطلاب والطالبات الأيتام

تعزيزًا لدور الإدارة التربوي والتعليمي والإنساني حيال المجتمع

استقبل المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض بالإنابة عبدالله بن سعد الغنام، مجموعةً من الطلاب والطالبات الأيتام ضمن مبادرة "أسعدهم تسعد" والتي نفّذتها إدارة العلاقات العامة بتعليم الرياض بالتعاون مع دور الأيتام بالرياض.

وقدّم "الغنام" خلال الاستقبال، هدايا لأبنائه الطلاب والطالبات؛ مؤكدًا أهمية مثل هذه المبادرات التي تستهدف فئة غالية على الجميع؛ مبديًا سعادته بلقاء أبنائه الأيتام والاستماع إليهم والجلوس معهم.

من جانبه، أوضح مدير العلاقات العامة بتعليم الرياض "خالد البشر" أن مبادرة "أسعِدهم تسعد" تستهدف طلاب وطالبات دور الأيتام؛ بهدف إدخال البهجة والفرح إلى قلوبهم وإسعادهم؛ تعزيزًا لدور الإدارة التربوي والتعليمي والإنساني؛ مشيرًا إلى أن تعليم الرياض تشرف باستقبال ٥٠ طالبًا وطالبة من دور الأيتام ضمن مبادرة "أسعدهم تسعد".

وعن فعاليات البرنامج، أوضحت مساعدة مدير العلاقات العامة نوف العجمي أن البرنامج تضمّن العديد من الفعاليات الترفيهية والتوعوية والمسابقات والهدايا والأركان التعليمية كالرسم والتصوير.

ورافق الطلاب والطالبات الأيتام، فاطمة الغفيلي الأخصائية الاجتماعية في دار الحضانة بعليشة، وريما الزيد مشرفة الأنشطة بدار الربوة.