تنبيه متقدم للرياض: هطول أمطار غزيرة وبرد وتدني الرؤية الأفقية

الأرصاد نبهت بأن الحالة تستمر حتى الساعة الثالثة من صباح الثلاثاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني الرؤية الأفقية وتساقط البرد على منطقة الرياض.

وجاء التنبيه ليشمل مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها (الأفلاج - الحريق - الخرج - الدرعية - الدلم - الدوادمي - الرين - الزلفي - السليل - العاصمة الرياض - الغاط - القويعية - المجمعة - المزاحمية - ثادق - حريملاء - رماح - شقراء - ضرما - عفيف - مرات - وادي الدواسر).

ونوّهت الأرصاد بأن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثالثة من صباح يوم غدٍ الثلاثاء، فيما بدأ التنبيه من الساعة الرابعة صباحاً لهذا اليوم.

