رفعت إدارة نادي الشباب خطابًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، تطلب من خلاله السماح لها بإنهاء التعاقد مع المحترف البرازيلي سباستياو جونيور (سيبا)؛ وذلك بسبب غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم، والامتناع عن تأدية مهامه الوظيفية بوصفه لاعبًا محترفًا، وعدم استجابته للخطابات الموجَّهة له من قِبل النادي للعودة إلى الفريق، وانتهاء المهلة الأخيرة المحـددة لـه بنهاية شهر نوفمبر الماضي. وتؤكد إدارة نادي الشباب نظامية موقفها، واتباعها الخطوات والإجراءات القانونية السليمة كافة الخاصة بحالة غياب اللاعب، وخصوصًا أنه تسلَّم مستحقاته المالية كافة من النادي حتى تاريخ مغادرته.

بعد مماطلة اللاعب في العودة.. الشباب يطلب من "فيفا" إنهاء ارتباطه بـ"سيبا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-05 رفعت إدارة نادي الشباب خطابًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، تطلب من خلاله السماح لها بإنهاء التعاقد مع المحترف البرازيلي سباستياو جونيور (سيبا)؛ وذلك بسبب غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم، والامتناع عن تأدية مهامه الوظيفية بوصفه لاعبًا محترفًا، وعدم استجابته للخطابات الموجَّهة له من قِبل النادي للعودة إلى الفريق، وانتهاء المهلة الأخيرة المحـددة لـه بنهاية شهر نوفمبر الماضي.



وتؤكد إدارة نادي الشباب نظامية موقفها، واتباعها الخطوات والإجراءات القانونية السليمة كافة الخاصة بحالة غياب اللاعب، وخصوصًا أنه تسلَّم مستحقاته المالية كافة من النادي حتى تاريخ مغادرته.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443 12:32 AM

بعد مماطلة اللاعب في العودة.. الشباب يطلب من "فيفا" إنهاء ارتباطه بـ"سيبا"





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رفعت إدارة نادي الشباب خطابًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، تطلب من خلاله السماح لها بإنهاء التعاقد مع المحترف البرازيلي سباستياو جونيور (سيبا)؛ وذلك بسبب غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم، والامتناع عن تأدية مهامه الوظيفية بوصفه لاعبًا محترفًا، وعدم استجابته للخطابات الموجَّهة له من قِبل النادي للعودة إلى الفريق، وانتهاء المهلة الأخيرة المحـددة لـه بنهاية شهر نوفمبر الماضي.



وتؤكد إدارة نادي الشباب نظامية موقفها، واتباعها الخطوات والإجراءات القانونية السليمة كافة الخاصة بحالة غياب اللاعب، وخصوصًا أنه تسلَّم مستحقاته المالية كافة من النادي حتى تاريخ مغادرته.