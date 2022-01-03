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الأردن يُدين خطف سفينة شحن إماراتية من قِبل الحوثيين

أكّد أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي

أدانت الحكومة الأردنية اليوم، بأشد العبارات تعرض سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة، للقرصنة والاختطاف من قِبل ميليشيا الحوثي، وذلك أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة اليمنية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية، التي تُشكل تهديدًا لحرية الملاحة البحرية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مطالبًا بإخلاء السفينة فورًا لاستكمال مسيرها.

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الأردن يُدين خطف سفينة شحن إماراتية من قِبل الحوثيين
سبق

أدانت الحكومة الأردنية اليوم، بأشد العبارات تعرض سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة، للقرصنة والاختطاف من قِبل ميليشيا الحوثي، وذلك أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة اليمنية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية، التي تُشكل تهديدًا لحرية الملاحة البحرية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مطالبًا بإخلاء السفينة فورًا لاستكمال مسيرها.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
01:48 PM

الأردن يُدين خطف سفينة شحن إماراتية من قِبل الحوثيين

أكّد أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت الحكومة الأردنية اليوم، بأشد العبارات تعرض سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة، للقرصنة والاختطاف من قِبل ميليشيا الحوثي، وذلك أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة اليمنية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية، التي تُشكل تهديدًا لحرية الملاحة البحرية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مطالبًا بإخلاء السفينة فورًا لاستكمال مسيرها.

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