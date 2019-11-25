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ماذا قال اليابانيون عن فوز الهلال باللقب الآسيوي في عقر دارهم؟

اعترفوا بجدارة الزعيم بالانتصار

توالت ردود فعل اليابانيين بعد اقتناص الهلال لقب البطولة الآسيوية من عقر دارهم بمدينة سايتاما اليابانية، مشيدين بما قدمه الزعيم واستحقاقه الفوز بالبطولة.

ونشر المبتعث لدولة اليابان فارس آل رشود عبر حسابه على "تويتر" ترجمة لمجموعة من ردود أفعال وتغريدات الجماهير اليابانية والمناصرين لفريق أوراوا تعليقًا على نتيجة المباراة، وخسارتهم اللقب على ملعبهم.

وكتب المغرد بالمعرف "RINTA.K" الذي بدت عليه صدمة الخسارة: "يا للصدمة أوراوا! كان من المستحيل أن نكون أبطال آسيا.. الهلال كان قويًّا!". واعترف المغرد بالمعرف "YO" بقوة الهلال، وجدارته بالفوز،

وكتب: "الهلال كان قويًّا! كانوا سريعين، ولديهم القوة، فعلاً كانوا الأجدر بأن يكونوا أبطال آسيا. شكرًا لجهودكم لاعبي أوراوا، وللطاقم والمسؤولين كافة". وشاطره أحد المغردين الرأي بقوله: "كان من الملائم بأن يكون فريق الهلال هو البطل؛ جميع لاعبيه كانوا جيدين وأقوياء!".

وكتب آخر: "الهلال كان قويًّا.. هذه المرة هزيمة نكراء! لكنني كنت سعيدًا؛ لأن أوراوا استطاع إيصالنا إلى النهائي.. اللاعبون قدموا مستوى جيدًا".

بينما أبدت "HAZUKINext"حزنها للخسارة، وقالت: "كنت آمل بأن نفوز. مؤسف. ليس لدينا ما نفعله سوى أن نخرج من هذه الخسارة".

وأوضح "KaishiSaito" مكمن خطورة الهلال، وقال: "جميع لاعبي الخصم لديهم طاقة رهيبة. من الظلم وجود كاريلو (معجب به). سالم الدوسري يستطيع أن يؤدي جيدًا لو ذهب لأوروبا! جوفينكو أيضًا ليس لاعبًا جيدًا فحسب، بل قويًّا بدنيًّا".

اليابان سايتاما الهلال لقب البطولة الآسيوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ماذا قال اليابانيون عن فوز الهلال باللقب الآسيوي في عقر دارهم؟
سبق

توالت ردود فعل اليابانيين بعد اقتناص الهلال لقب البطولة الآسيوية من عقر دارهم بمدينة سايتاما اليابانية، مشيدين بما قدمه الزعيم واستحقاقه الفوز بالبطولة.

ونشر المبتعث لدولة اليابان فارس آل رشود عبر حسابه على "تويتر" ترجمة لمجموعة من ردود أفعال وتغريدات الجماهير اليابانية والمناصرين لفريق أوراوا تعليقًا على نتيجة المباراة، وخسارتهم اللقب على ملعبهم.

وكتب المغرد بالمعرف "RINTA.K" الذي بدت عليه صدمة الخسارة: "يا للصدمة أوراوا! كان من المستحيل أن نكون أبطال آسيا.. الهلال كان قويًّا!". واعترف المغرد بالمعرف "YO" بقوة الهلال، وجدارته بالفوز،

وكتب: "الهلال كان قويًّا! كانوا سريعين، ولديهم القوة، فعلاً كانوا الأجدر بأن يكونوا أبطال آسيا. شكرًا لجهودكم لاعبي أوراوا، وللطاقم والمسؤولين كافة". وشاطره أحد المغردين الرأي بقوله: "كان من الملائم بأن يكون فريق الهلال هو البطل؛ جميع لاعبيه كانوا جيدين وأقوياء!".

وكتب آخر: "الهلال كان قويًّا.. هذه المرة هزيمة نكراء! لكنني كنت سعيدًا؛ لأن أوراوا استطاع إيصالنا إلى النهائي.. اللاعبون قدموا مستوى جيدًا".

بينما أبدت "HAZUKINext"حزنها للخسارة، وقالت: "كنت آمل بأن نفوز. مؤسف. ليس لدينا ما نفعله سوى أن نخرج من هذه الخسارة".

وأوضح "KaishiSaito" مكمن خطورة الهلال، وقال: "جميع لاعبي الخصم لديهم طاقة رهيبة. من الظلم وجود كاريلو (معجب به). سالم الدوسري يستطيع أن يؤدي جيدًا لو ذهب لأوروبا! جوفينكو أيضًا ليس لاعبًا جيدًا فحسب، بل قويًّا بدنيًّا".

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
01:34 AM

ماذا قال اليابانيون عن فوز الهلال باللقب الآسيوي في عقر دارهم؟

اعترفوا بجدارة الزعيم بالانتصار

A A A
ياسر نجدي - الرياض
6
5,778

توالت ردود فعل اليابانيين بعد اقتناص الهلال لقب البطولة الآسيوية من عقر دارهم بمدينة سايتاما اليابانية، مشيدين بما قدمه الزعيم واستحقاقه الفوز بالبطولة.

ونشر المبتعث لدولة اليابان فارس آل رشود عبر حسابه على "تويتر" ترجمة لمجموعة من ردود أفعال وتغريدات الجماهير اليابانية والمناصرين لفريق أوراوا تعليقًا على نتيجة المباراة، وخسارتهم اللقب على ملعبهم.

وكتب المغرد بالمعرف "RINTA.K" الذي بدت عليه صدمة الخسارة: "يا للصدمة أوراوا! كان من المستحيل أن نكون أبطال آسيا.. الهلال كان قويًّا!". واعترف المغرد بالمعرف "YO" بقوة الهلال، وجدارته بالفوز،

وكتب: "الهلال كان قويًّا! كانوا سريعين، ولديهم القوة، فعلاً كانوا الأجدر بأن يكونوا أبطال آسيا. شكرًا لجهودكم لاعبي أوراوا، وللطاقم والمسؤولين كافة". وشاطره أحد المغردين الرأي بقوله: "كان من الملائم بأن يكون فريق الهلال هو البطل؛ جميع لاعبيه كانوا جيدين وأقوياء!".

وكتب آخر: "الهلال كان قويًّا.. هذه المرة هزيمة نكراء! لكنني كنت سعيدًا؛ لأن أوراوا استطاع إيصالنا إلى النهائي.. اللاعبون قدموا مستوى جيدًا".

بينما أبدت "HAZUKINext"حزنها للخسارة، وقالت: "كنت آمل بأن نفوز. مؤسف. ليس لدينا ما نفعله سوى أن نخرج من هذه الخسارة".

وأوضح "KaishiSaito" مكمن خطورة الهلال، وقال: "جميع لاعبي الخصم لديهم طاقة رهيبة. من الظلم وجود كاريلو (معجب به). سالم الدوسري يستطيع أن يؤدي جيدًا لو ذهب لأوروبا! جوفينكو أيضًا ليس لاعبًا جيدًا فحسب، بل قويًّا بدنيًّا".

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